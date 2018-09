C's critica el frenazo que han sufrido los planes de Smart City y Transparencia

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, lamentó ayer el freno que este equipo de gobierno y su alcalde están siendo para las concejalías impulsadas por C's de Smart City, Emprendimiento y Transparencia, "tres ámbitos imprescindibles para conseguir que Granada avance y progrese en la dirección que se merece".

Según destacó Olivares, "el PSOE no solo no ha mejorado lo que estaba en marcha, sino que ha servido de obstáculo". Por ejemplo, recordó que C's impulsó la adhesión de Granada a la Red de Ciudades Inteligentes (RECI) para participar de un gran plan estratégico ; algo que, "lamentablemente, no se ha entendido adecuadamente por parte del PSOE". En igual sentido, Olivares manifestó su pesar por "todas las oportunidades perdidas".