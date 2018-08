C's lamenta el "empeoramiento general" de la movilidad tras el cambio de líneas

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, lamentó ayer el "manifiesto empeoramiento de la movilidad en la capital" desde la entrada en funcionamiento del nuevo plan impuesto por el equipo de gobierno con la oposición de Ciudadanos y del resto de los grupos y aseguró que la movilidad se trata del área que, posiblemente, mejor demuestra la "gestión ineficaz de Paco Cuenca al frente de la ciudad".

"Cuenca ha logrado volver a situar la movilidad como uno de los mayores problemas para los granadinos, ofreciendo un peor servicio pese a contar ya con el metro en pleno rendimiento y con un buen funcionamiento del mismo tras una inversión de 600 millones de euros, subiendo el precio del billete de autobús, imponiendo unas líneas complementarias que conllevan recortes para los barrios y empeorando el impacto medioambiental al contar con mayor número de líneas que pasan por el centro", argumentó Olivares, quien lamentó que esta mala gestión por parte del equipo de gobierno, así como los errores e imposiciones, los terminen pagando todos los granadinos con sus impuestos.

Olivares consideró "inaceptable" que no se haya escuchado en ningún momento la voz de la oposición en este tema y, con ello, que no se haya escuchado la voz de tantos granadinos que no están conformes con un nuevo sistema que, lejos de solucionar los problemas que ya existían, los ha acentuado. En este sentido, Olivares recordó que su grupo forzó la convocatoria de un pleno de debate sobre este nuevo plan al que el equipo de gobierno acudió sin los deberes hechos, es decir, sin presentar el expediente de su propuesta, pero que sirvió para dejar clara la soledad de Cuenca y sus concejales en su forma de entender el gobierno local".