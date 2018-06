Cs pide más presencia policial para acabar con los botellones

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, pidió ayer "medidas contundentes" y una "mayor presencia policial" contra los comportamientos incívicos en la ciudad que "vulneran sistemáticamente la convivencia y el derecho al descanso de los vecinos". Así lo demandó ayer Olivares, quien consideró que aunque Granada ha dejado de ser una ciudad con botellódromo, aún continúa siendo una ciudad con botellones y celebraciones de despedidas de solteros incívicas que cada fin de semana perjudican gravemente la imagen de la capital y que evidencian la carencia manifiesta de efectivos policiales.

Por último, Olivares presentó también una propuesta de cara a mejorar la ordenanza de convivencia y que permitiría sancionar a quienes incumplen la ordenanza en pisos alquilados, no identificándose al no estar obligados a abrir la puerta. "Las normas están para cumplirlas y no se puede ser flexible cuando se vulneran. Si se tiene miedo de aplicarlas es mejor no redactarlas. Desde Cs estamos dispuestos a recuperar el descanso y la seguridad".