El resurgir del 2+2: El portavoz de Cs lo reconoce y el PP pide explicaciones al alcalde de Granada

Ayer fue martes y 13 y no dejó buena suerte en el Ayuntamiento de Granada. El 2+2 vuelve a coger impulso y pone cada vez más contra las cuerdas al alcalde de la ciudad, Luis Salvador. Y ayer fue desde su propio partido, Cs. El portavoz naranja confirmó que Salvador aceptó un 2+2 con Sebastián Pérez. Una nueva bomba en el Ayuntamiento a pocas semanas de que se cumpla el plazo dado por el concejal del PP y de que hable para dar las pruebas y seguir reclamando convertirse en alcalde en alternancia con Salvador.

Y es que se acerca el mes de mayo, mes en el que se espera la comparecencia del concejal y expresidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, para reclamar el 2+2 que lleva defendiendo desde el tenso día de la investidura de Luis Salvador como alcalde en 2019 y se suman las voces que ahora confirman que sí hubo pacto local tras la negociación nacional en Madrid. Aquel día las caras no podían decir más en el grupo del PP, hubo concejales a los que se les escuchó pedir documentos firmados, una reunión previa en el Meliá donde Pérez dice que selló el pacto de caballeros con Salvador para alternarse el bastón de mando y finalmente un alcalde que se aferró después a lo que cerraron los partidos en Madrid y que no quiso saber nada de lo que ocurrió en aquella habitación de hotel 5 minutos antes de la votación.

Y en un momento de incertidumbre política a nivel nacional y de cambios de políticos de partidos, se están confirmando ahora versiones que antes no se daban por buenas desde Cs o se tapaban. Hace unos días abrió la veda Fran Hervías, ahora en las filas del PP y ex de Cs que cerró el pacto de Alcaldía en la capital desde Madrid con Teodoro García Egea, que dijo en una entrevista al diario Ideal que Luis Salvador lo ha traicionado y que él cerró un pacto a 4 años pero que antes de la votación hubo negociaciones locales y que gente del PP y de Cs le han confirmado que Pérez propuso un 2+2 y que Salvador aceptó. Versión que también desveló la diputada de Vox, Macarena Olona, cuyo partido fue socio de investidura y que siempre ha defendido que Granada se acostó con un alcalde del PP y se levantó con uno de Cs.

Ahora ha seguido la estela de ‘sinceridad’ el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, próximo a Hervías y que ahora muchos lo posicionan como el próximo en dar el salto al PP, aunque en Andalucía se ha frenado desde las direcciones regionales los posibles trasvases entre partidos. Olivares reconoció ayer a preguntas de la prensa en una comparecencia sobre Comercio que hubo una aceptación del 2+2 por parte de Luis Salvador a Sebastián Pérez. “Mis padres me enseñaron que la responsabilidad tenemos que ejercerla cada uno y lo que yo conteste hoy aquí es mi responsabilidad. Me enseñaron a que no había que mentir, a qué había que decir la verdad sobre todo y tengo que decir que es tal y como ha contado Fran Hervías”.

“Tengo que reconocer que eso fue así, pero también que esto no distrae para nada el trabajo de ninguno de los que estamos en el equipo de gobierno. Nos estamos dejando la piel cada día para sacar proyectos adelante. Yo, por mi parte, voy a seguir estando volcado en mis áreas, en mi parte delegada, pero como no me gusta huir ni dar vueltas tengo que decir que así fue y que en absoluto esto paraliza la actividad del equipo de gobierno”, dijo Olivares.

Unas declaraciones que fueron una bomba en el Ayuntamiento y que evidencian ya de forma clara el desencuentro entre el portavoz y el alcalde de Granada, que viene ya de lejos pero que ahora se hace más patente con el desmentido público a la versión que siempre ha defendido Salvador, que no existió nada.

El PP pide explicaciones

Y de ahí las reacciones. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, pidió a Cs que “solucione los problemas en su casa, aclare las posturas y manifieste un criterio unitario”. “Pedimos explicaciones al alcalde, como socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada, ante las diferentes posturas de su partido”, dijo ayer. La postura del PP es que ellos no van a “desestabilizar” ni a distraerse de su labor de gestión con “opciones que no están claras y nacen fruto de las diferencias internas de un partido”, por tanto, “exigimos claridad a nuestro socio de gobierno y al alcalde”.

“Granada merece estabilidad y gobierno estable y no ser otra nueva plaza de una moción de censura fallida por intereses partidistas”, aseguró el portavoz popular, que insistió en que el interés del PP es “Granada, por encima de todo, y su estabilidad”.

El PSOE culpa al PP por hacer alcalde a un "mentiroso"

El PSOE, grupo mayoritario en el Ayuntamiento, aseguró ayer que “Ciudadanos Granada ha muerto definitivamente”. Según el concejal socialista Jacobo Calvo, “lo poco que quedaba ha sido absorbido por un PP que es el verdadero culpable de la lamentable situación de estos dos años en Granada. El PP hizo alcalde a un mentiroso y el PP está preparando la salida de un Luis Salvador al que el desde el PP ya consideran un traidor”. Para los socialistas, “el PP es el único responsable de estos dos años en los que Granada ha perdido mientras desde el PP han jugado con la ciudad, vendiéndola a cambio de Málaga y Murcia. Es una lástima que se haya convertido en un partido que sólo ampara traidores en sus filas”, dijo Calvo, que lamentó que con todo esto Granada está “paralizada”.

Desde Vox rehusaron ayer a hacer declaraciones al respecto.

Podemos-IU augura dos meses de sorpresas

En Podemos-IU, su portavoz, Antonio Cambril, explicó ayer que las declaraciones de Olivares hay que entenderlas dentro de un contexto político que es la lucha de enemigos íntimos, de una “jauría de políticos con mucho tiempo por delante y poca vida profesional por detrás”, lamentando que “de lo que menos se habla es de la ciudad y sus problemas”. “Ya avisamos poco después del nombramiento del alcalde que la foto finish del mandato no se parecería a la del 15 de junio de 2019”, recuerda.

Para Cambril, lo que se interpreta es que Olivares ha aprovechado también las declaraciones de Hervías y la situación interna de Cs para “entrar por la venta” de la sede del PP. “Ya dijimos también que el concejal tenía un pie en el PP cucando renunció a los 9 millones de Europa para el empleo y ahora tiene ya un pie y medio y el tacón le está entrando”, dijo el portavoz. “Aunque ha dicho que sus padres le enseñaron a no mentir, ha tardado dos años para decir la verdad, por lo que ha mentido por omisión”, indica Cambril. Con todo, dijo que, por números, al alcalde es muy difícil moverlo al igual que también será difícil que el PP acepte que Sebastián Pérez encabece una candidatura que tiene “muchos novios y novias”. “Nos quedan dos meses de grandes sorpresas. Sebastián hablará y está moviendo el tablero. Todo es posible pero difícil”.