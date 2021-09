Cuenca exige a la Junta unificar los juzgados de Granada en el eje Caleta-Plaza Nueva

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha exigido a la Junta de Andalucía “una solución urgente para unificar los Juzgados de manera inmediata en el eje Caleta-Plaza Nueva”. El regidor, que ha asistido esta mañana a la reunión de la “Mesa por la Unificación Judicial’, ha recordado que “Granada es la capital judicial de Andalucía, algo que vamos a seguir defendiendo y para lo que, además, vamos a pedir la dotación de recursos y de estructura y de sedes judiciales”.“Nuestra propuesta es clara y ya la planteamos en el mandato anterior”, ha añadido. “La Audiencia Provincial tiene que estar en Plaza Nueva y los Juzgados que están ahora mismo en Plaza Nueva deberían mejorarse y ampliarse, pero en la zona de La Caleta. Así se generaría este magnífico eje entre La Caleta -donde están la mayoría de los Juzgados- la propia Fiscalía en la Gran Vía y Plaza Nueva, donde estarían los espacios institucionales con la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.Cuenca ha insistido en pedir la implicación de la Junta de Andalucía con la ciudad de Granada, especialmente cuando el vicepresidente del Gobierno autónomo y consejero de Justicia, Juan Marín, ha comprometido 400 millones de euros para los proyectos de nuevas sedes judiciales en Sevilla, Jaén y Cádiz. “Nosotros exigimos lo mismo para Granada y este equipo de Gobierno, como siempre hemos hecho, va a liderar la defensa de esta ciudad ante cualquier administración, sea del color político que sea”.El regidor, que ha asistido esta mañana a la reunión de la ‘Mesa por la Unificación Judicial, ha incidido en que “lo que estamos reclamando es dotación, recursos y ordenación, espacialmente en la zona de La Caleta para dar cabida a los juzgados, y articular esa sede de la Ciudad de la Justicia que ya existe en Granda y que no hay que mover a ningún sitio, porque está en el corazón de la ciudad y es el eje entre La Caleta y Plaza Nueva”.En este sentido, Cuenca se ha referido a las “amenazas que lamentablemente hemos sufrido en los últimos años de desmontar esta centralidad que tiene Granada como Capital Judicial”. Así, ha recordado que el desde la dirección de la propia Consejería de Justicia, “se apuntó la posibilidad de buscar un emplazamiento nuevo, en la periferia de la ciudad, para la sede judicial y esto no lo vamos a consentir”.“Entendemos que es un error y como Ayuntamiento tenemos que velar, no solo por la prestación de recursos, sino especialmente por la articulación de una ciudad que no solo tiene su entidad como Ciudad de la Justicia, sino que además su vida, su economía y sus flujos de personas están precisamente en ese eje de articulación”, ha incidido.El primer edil, que ha comparecido junto al presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, ha recordado que su apuesta por la Ciudad de la Justicia “fue, también en el mandato anterior, una reivindicación permanente de este alcalde ante la Junta de Andalucía –cuando había otra formación política al frente- y ahora vuelvo a retomar esta reivindicación para la ciudad”.“No se trata solo de la modernización y dotación de recursos y de sedes para los espacios judiciales, estamos hablando de la necesidad de mantener y de articular el corazón de este eje judicial de la ciudad. Miles de personas de forma permanente y diaria ocupan espacios y oficinas, y dan vida a los pequeños comercios del entorno que va de La Caleta a Plaza Nueva”, ha concluido.