Paco Cuenca (PSOE) pide al alcalde de Granada que se aparte y le deje gobernar

El socialista Paco Cuenca también reclama el sillón de la Alcaldía de Granada. Al igual que el líder del PP, Sebastián Pérez, el exregidor ha pedido al actual alcalde, Luis Salvador, que de un paso atrás tras los resultados electorales del pasado 10 de noviembre, en los que Ciudadanos fue la fuerza política perdedora y pasó a ser el quinto partido en la ciudad.

Cuenca, que tras las últimas municipales se ha mantenido en el Ayuntamiento como portavoz del grupo municipal socialista pidió ayer a Salvador que deje gobernar al PSOE en la ciudad, ya que fue el partido más votado en las elecciones municipales de mayo.

En una intervención para hacer balance de los resultados electorales del 10-N, Cuenca aseguró que, tras los resultados cosechados por Ciudadanos en estos comicios, Salvador "tiene que dimitir, retirarse, dar un paso atrás y permitir el desarrollo de la ciudad permitiendo el gobierno a la fuerza más votada".

El exalcalde del PSOE destacó que "el pasado domingo los granadinos dijeron no a Luis Salvador, una persona que ha demostrado que es incapaz de sumar nada a su partido y al que los granadinos no quieren, como han ratificado en las urnas, después de los feos y los desprecios que ha hecho a una ciudad que no quiere ser moneda de cambio de ningún partido".

Cuenca ha lamentado también que PP y Cs se hayan convertido en los "cómplices" del ascenso de Vox y en "garantes de una política basada en el odio y en la confrontación, cuyo objetivo es señalar al que es diferente y atacarlo".

Para el responsable del PSOE en la capital, "ese es el verdadero problema al que nos enfrentamos como sociedad hoy día y, está claro que quienes son sus cómplices, quienes les dan el altavoz en las instituciones, que son PP y Cs, no lo van a solucionar nunca".

Por todo esto, Cuenca ha reiterado a Salvador que es el momento "de renunciar y abandonar la radicalidad, tras pervertir unos resultados que han propiciado que la extrema derecha controle Granada, con un señor que gobierna con sólo tres concejales después de pervertir la voluntad de la mayoría de granadinos".