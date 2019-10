Cuenca acusa al alcalde de “mentir” sobre el acuerdo con Iberia

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, ha respondido duramente a las acusaciones del alcalde, Luis Salvador, de que habían “incumplido” los acuerdos alcanzados con Iberia para mantener el primer vuelo de la mañana a Madrid. Acusaciones que hizo al ser preguntado por la cancelación de la línea de Vueling con París, ante lo que el PSOE le pide que negociara con la empresa.

“Lo que no voy a tolerar es la mentira. Tenemos a un alcalde asumiendo un papel que no corresponde basando su trabajo en la mentira. Mintió cuando dijo que el World Padel Tour era un lío, mintió con el acuerdo de 2+2 y vuelve a mentir ahora cuando dice que no hay un cumplimiento de los acuerdos con Iberia”, asegura Cuenca, que defiende que cuando él llegó a la Alcaldía “el aeropuerto estaba para cerrar y hasta hace dos días había 14 vuelos”.

El socialista le ha retado a que lo aclare y le insta a gobernar “si es capaz y no estar permanentemente mirándome a mí y al resto de formaciones políticas”.