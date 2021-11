Cumbre entre Granada y Gobierno por el Corredor Mediterráneo

Isabel Pardo de Vera es, además de la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), secretaria de Estado de Transportes. Y en calidad de este último cargo se verá las caras esta mañana, bien prontito, entre las nueve y las nueve y media, en la sede de la delegación del Gobierno en Andalucía, sita nada menos que en una de las torres de la sevillana Plaza de España, con los principales representantes de la provincia de Granada: el presidente de la Diputación, José Entrena; el alcalde de la capital, Francisco Cuenca; pero también el propio delegado, Pedro Fernández, el anfitrión del encuentro que hasta hace unos meses era alcalde de Baza, donde el tren está presente pero es un recuerdo desde hace 37 años.

Sobre la mesa cuestiones incómodas que la número dos del ministerio tendrá que responder, aunque ella, acostumbrada a lidiar con un sector tan crítico como el ferroviario, donde se pide mucho y en muchos sitios y el dinero de inversiones es una cosa finita. Pero Granada tiene razones de peso para pedirle explicaciones al Gobierno central por lo que es una clara falta de inversiones en la provincia hacia las aún grandes infraestructuras que faltan para que el AVE sea un AVE de verdad (poner doble vía y construir la variante de Loja), que la provincia recupere líneas cerradas como la Guadix-Baza-Lorca y tenga una red de cercanías seria, pero sobre todo que tenga conexiones efectivas con todo el país y Europa, ya sea para transporte de pasajeros o de mercancías. Y ese proyecto se llama Corredor Mediterráneo y cada vez parece más que Granada no formará parte de él en tiempo y forma por la falta de inversiones.

La cita también tendrá que ir rápido al grano. A las once y media, Pardo de Vera tiene que estar en un desayuno informativo organizado por esta casa, Grupo Joly. La batería de reivindicaciones ya ha sido avanzada tanto por Cuenca como por Entrena la semana pasada, cuando ambos anunciaron (en dos días diferentes) que se reunirían con la secretaria de Estado de Transportes, así que esta llegará con los deberes estudiados. Por ejemplo, la conexión por Alta Velocidad con Almería como requisito clave para el Corredor Mediterráneo, que para que sea tal, no solo debe abarcar el tránsito de viajeros, sino de mercancías. Para este concepto no hay inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que están en periodo de enmiendas, pero que ya han pasado el primer filtro del Congreso siendo todas ellas rechazadas.

También se hablará de la variante de Loja, para la que hay partidas para la compleción del actual tramo en obras pero no figuran registros para el resto de la infraestructura ni para la instalación de la doble vía, cuyo proyecto de instalación ya estaba finalizado y tenía que salir a concurso el de la adjudicación de las obras.

Son algunas de las explicaciones, porque será lo que Pardo de Vera ofrezca a los políticos granadinos, que tendrá que dar la secretaria de Estado de Transportes, a la que también se le trasladarán otras cuestiones que van en su cargo como la recuperación de todos los AVE entre Granada y Madrid previos a la pandemia, además de la cuarta relación que estaba prevista, y también la puesta en marcha del Avant con Málaga, que debido a los retrasos en la nueva estación de Antequera ciudad, parecen retrasarse hasta 2022 aunque en la primera planificación no se contaba con esta parada. Y por otro lado, aviones, y la potenciación del aeropuerto de la provincia para recuperar vuelos, sobre todo internacionales, aunque esto dependa más de la iniciativa privada.