La DGE de la Universidad de Granada rechaza el uso de cámaras durante los exámenes

La Delegación General de Estudiantes (DGE) de la Universidad de Granada (UGR) ha emitido un comunicado en el que critica la resolución de la rectora que permite a los docentes pedir a sus alumnos que tengan activas las cámaras y micrófonos de sus equipos informáticos durante los exámenes. En la misma resolución se indica que se prohíbe el uso de 'proctoring', denominación que recibe el uso de herramientas de control remoto.

Tras conocerse la resolución, la DGE indicó en el comunicado que se posiciona "rotundamente en contra" del uso de videconferencias en los exámenes. También destacan que "no se ha tenido en cuenta" la opinión en contra de estas herramientas de control manifestada por parte de los estudiantes, unos 53.000 entre estudios de grado y posgrado.

Asimismo, señalan que hay estudiantes universitarios que "no disponen de las herramientas necesarias" para hacer las pruebas de la evaluación de este semestre, además de destacar que el uso de cámaras y micrófonos supone "vulnerar la intimidad domiciliaria" del estudiantado. En el último punto del comunicado, apostilla que este sistema de control no garantiza que los estudiantes no se copien o cometan plagio. Así, concluyen pidiendo "una rectificación" a la Universidad de Granada.

Según indicó la Universidad de Granada a través de su Oficina de Gestión de la Comunicación, se ha detectado "personas y entidades" dispuestas a cobrar por suplantar al estudiante en un examen y anuncian este servicio. La evaluación de los estudiantes matriculados queda fijada en las adendas de las guías docentes, que se publicaron con anterioridad al 1 de mayo. Hasta el próximo 24 de julio se desarrollarán las evaluaciones ordinarias del segundo semestre y las extraordinarias del segundo semestre y las materias del primero con calendario abierto.