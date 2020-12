Xela Dafauce Bouzo, egresada de la Universidad de Granada, participará en la final de deporte sin barreras en las Olimpiadas de Tokio

Xela Dafauce Bouzo, egresada de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, ganadora del premio a la empleabilidad por la Universidad de Hull (Reino Unido, junio 2020), premio al mejor expediente en Ciencias del Deporte por la Asociación Española de Excelencia Académica (noviembre, 2020) es además finalista en el Concurso Mundial Panasonic Going Beyond the Barriers-Sport Change Makers para las Olimpiadas de Tokio.

Xela Dafauce Bouzo ha brillado por sus éxitos a lo largo de este último año con numerosas distinciones que reconocen su esfuerzo y dedicación, indica la UGR en una nota. La estudiante de Ciencias del Deporte decidió estudiar en la Universidad de Granada gracias a una beca Séneca por el prestigio de la Facultad, como ella manifiesta.

Especializada en el máster de fisiología del ejercicio clínica en Inglaterra, fue merecedora del premio a la empleabilidad por la Universidad de Hull en junio de 2020, además, disfruta de la beca del Instituto Nacional de Salud e Investigación de Gales para desarrollar su doctorado y se ha alzado con el premio al mejor expediente tanto a nivel académico como profesional en Ciencias del Deporte por la Asociación Española de Excelencia Académica.

Procedente de Galicia y deportista en la modalidad de judo y de lucha olímpica, Dafauce Bouzo ha combinado la actividad investigadora con el ámbito deportivo mediante la participación en el Concurso Mundial Panasonic Going Beyond the Barriers-Sport Change Makers. La finalidad es establecer pautas para romper las barreras en el deporte tomando como referencia las Olimpiadas de Tokio.

Actualmente, la investigadora, en representación del Reino Unido, desarrolla junto a un grupo de ingenieros japoneses de Panasonic su idea para concurrir a la final del concurso en agosto de 2021 frente a China, Japón y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Dafauce ha sido beneficiaria de una ayuda del Plan Propio de Internacionalización que la llevó a Australia, en donde realizó prácticas con el grupo de investigación de la Universidad de Sydney sobre fisiología del ejercicio relacionado con la salud. Ese primer impulso, la llevó a especializarse como instructora de un programa de ejercicio de rehabilitación cardiovascular en el Hull Royal Hospital, por el cual fue luego premiada como anteriormente se ha señalado. Hoy en día, está centrada en el desarrollo de su doctorado sobre los efectos dependientes e independientes del ejercicio y la terapia con estatinas en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares.