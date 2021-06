Datos del Covid en Granada: suben los contagios respecto a la semana pasada

El aumento de contagios por Covid en Granada con respecto a la última cifra semanal completa arrojada el pasado lunes por parte de la Junta ha crecido significativamente. De los 189 nuevos casos de la semana anterior, pasamos a los 230 nuevos contagios comunicados después del fin de semana, lo que arroja un aumento del cómputo de la semana de 41 nuevas personas contagiadas.

Sin embargo, esta semana se han recuperado en Granada 259 personas. El número de curados supera al de contagiados, por lo que el índice de personas con protección ante la Covid-19, bien sea por vacunación, bien por anticuerpos, crece más que el de contagiados.

En cuanto a hospitalizaciones en la provincia, el cómputo total actual de Granada mantiene 109 hospitalizaciones, dos casos más que en el último parte, de las que 34 en UCI. No obstante, no ha habido nuevas entradas en la UCI durante este fin de semana, con lo que las unidades de vigilancia intensiva hospitalarias granadinas se mantienen sin nuevas entradas en los dos últimos días. En el apartado de defunciones, la situación es similar, no ha habido nuevos fallecimientos en estos dos últimos días. Se mantiene la cifra total de 1.743 fallecidos por Covid-19 en Granada.

La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en la provincia de Granada se establece en los 215,1 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien este dato es inferior al del último informe semanal completo del pasado lunes, aún está lejos de bajar la cifra que haría pasar al nivel 2. La capital está por encima de esta media, con una incidencia de 263,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Los datos de vacunación son los mismos que los de ayer, ya que no se realizaron vacunaciones en Granada durante la jornada del domingo. Así, en Granada hay vacunadas con una dosis un total de 589.567 personas, 1.676 más, y 218.460 las personas con la pauta completa, 1.237 más.