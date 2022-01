Declaración de criptomonedas: ¿es obligatoria?

Las criptomonedas se han convertido en un forma diferente e inteligente de inversión, a la que cada día más personas recurren para multiplicar su dinero. Hasta hace poco, esta herramienta financiera estaba en una especie de limbo legal, por lo que no había obligaciones fiscales. Sin embargo, la nueva ley contra el fraude afecta a todas las personas que realizan inversiones de este tipo, por lo que ese limbo desapareció y ahora es obligatorio hacer el correspondiente papeleo administrativo y fiscal.

Es, justamente por lo anterior, que resulta primordial buscar asesoría experta en criptomonedas y en otras áreas como la compra y venta de acciones, intercambio e incluso el minado de criptomonedas. De no cumplir con las correspondientes obligaciones, las consecuencias pueden ser considerables.

¿Es necesario declarar las criptomonedas?

Hasta hace no mucho tiempo, no era necesario declarar las acciones que se llevaban a cabo con las criptomonedas, pero eso ha cambiado, y hoy en día sí es necesario y obligatorio, especialmente desde la aparición de la ley contra el fraude. Anteriormente, la situación de las criptomonedas no estaba clara, se encontraba en un limbo legal, por lo que realmente no era obligatorio hacer una declaración fiscal y administrativa.

Millones de españoles han hecho y continúan haciendo transacciones con las criptomonedas, se estima que aproximadamente cinco millones realizan operaciones de todo tipo, como comprar, vender, invertir a corto, medio y largo plazo, minar, etc. Todos los residentes legales que estén haciendo este tipo de inversiones y también todos aquellos que deseen comenzar a explorar el apasionante mundo de las criptomonedas, deben buscar asesoría para hacer las declaraciones de forma rápida y correcta.

¿Cuáles son las consecuencias de no declarar esta actividad?

Las consecuencias son considerables, porque si no se cumple con la normativa fiscal, la persona se arriesga a sufrir sanciones de hasta 10.000 euros por irregularidades. De ahí la importancia de buscar asesoría fiscal profesional porque no será suficiente con declarar, sino que también será importante hacerlo de forma correcta.

A continuación compartimos contigo información valiosa sobre la declaración de esta actividad financiera que definitivamente deberías considerar.

Tipo de actividad

Dependiendo de la actividad que realices con las criptomonedas, así dependerá el tipo de declaración a llevar a cabo. Por ejemplo, si eres trader con inversiones en Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas, deberás darte de alta en el IAE y hacer una declaración de la plusvalía obtenida por las ventas, ganancias y pérdidas patrimoniales.

Sí, en cambio, obtienes ganancias por la recomendación de plataformas de exchanges, debes darte de alta en IAE, así como también en ROI y presentar las correspondientes declaraciones trimestrales y anuales de IVA, IRPF y otras operaciones de terceros.

Por otro lado, si actúas como un bróker, deberás darte de alta en el IAE, ROI y adicionalmente en la Seguridad Social. En este caso, también deberás presentar declaraciones trimestrales y anuales. Incluso, si tienes criptomonedas en el extranjero, también deberás informar sobre las criptodivisas de las cuales eres titular, presentando el modelo 720.

La forma de declaración y los organismos competentes dependerá de la actividad específica que realices, por lo que es de suma importancia buscar asesoría profesional y especializada en esta área, para evitar errores, porque esos errores pueden traducirse en sanciones de 1.500 hasta 10.000 euros.

Impuestos y retenciones

Si bien todo dependerá del tipo de actividad específica que realices, en general, incluyen todo lo relacionado con la fiscalidad, como el impuesto del valor añadido (IVA), impuesto del patrimonio e impuesto de sucesiones y donaciones, entre otros. Con respecto a este último punto, es importante destacar que, si recibes una donación de bitcoins o heredas criptomonedas por el fallecimiento de algún familiar o amigo, también debes declarar y tributar según las tarifas establecidas por cada comunidad autónoma.

También es importante destacar que las transacciones con tokens, tanto la compra de activos como también en cuestiones jurídicas e inmobiliarias, no están exentas de impuestos, por eso, tanto las ganancias como las pérdidas deben ser declaradas.

¿Es necesaria la asesoría fiscal?

La asesoría fiscal si bien no es obligatoria, es recomendable por lo complejo del asunto, especialmente porque la declaración de esta actividad y las acciones necesarias no son siempre las mismas, ya que dependen del tipo de acción específica que se realice con las criptomonedas. Un simple error involuntario en la declaración puede acarrear sanciones considerables.

Además del tipo de acción con cada inversión, también se deben considerar otros aspectos: si eres autónomo, una empresa o sociedad. El asesoramiento fiscal de autónomos y sociedades también varía. Además, la asesoría fiscal completa y profesional va más allá del pago de los impuestos, también está enfocada a gestionar de forma integral otras obligaciones de índole laboral, contable, fiscal y jurídico.

En el caso de las sociedades, el asesoramiento fiscal también es necesario para el pago de los impuestos, y en muchas ocasiones es factible que el servicio incluya otros aspectos determinantes para el óptimo funcionamiento de la organización, como puede ser el caso del impuesto de sociedades, constitución de la empresa, cuentas anuales, impuestos trimestrales, cuentas laborales, fiscales y contables, entre otros.

La salud financiera de una empresa o de un autónomo depende de varios aspectos, y la fiscalidad sin duda alguna, es determinante para el óptimo funcionamiento de la actividad económica.

Si adicionalmente, haces operaciones con criptomonedas, en cualquiera de las figuras disponibles para esta herramienta financiera, también deberás hacer las correspondientes declaraciones ante los organismos competentes en cada caso y antes de las fechas límite para la presentación de cada declaración.

No importa si las ganancias o el nivel de inversión son grandes, o si se generan pérdidas, porque desde la aprobación de la ley contra el fraude es obligatorio declarar cualquier movimiento relacionado con las criptomonedas. Incluso, cuando las recibes como donación o son criptomonedas heredadas, es necesario hacer la correspondiente declaración. Por tratarse de un proceso complejo, lo más recomendable es contratar una asesoría especializada de profesionales en el área y así evitar sanciones y otro tipo de problemas.