El Defensor del Paciente tacha al consejero de “irresponsable” con el fallecimiento del bebé granadino por listeria

La asociación del Defensor del Paciente, que ampara el caso de los padres granadinos cuyo bebé falleció poco después de nacer por listeriosis, manifiesta que la postura del consejero de Salud, Jesús Aguirre, sobre este caso es “irresponsable”.

En palabras de la presidenta de la entidad, Carmen Flores, la irresponsabilidad mana de las declaraciones del pasado jueves de Aguirre en Sevilla en las que aseguraba que la listeriosis es “una enfermedad endémica” que deja “del orden de 40 casos” al año en Andalucía y constituye “una de las principales causas de aborto en las mujeres”.

La asociación añade a esto que se trata “de un porcentaje elevadísimo respecto a la media de España”.

Por otro lado, Carmen Flores, reclama que en dicha intervención pública, Aguirre no se refiriera al posible brote de listeriosis del pasado enero en Granada que denuncian los padres del bebé fallecido y “que no se diera la alerta”. El Defensor del paciente también pone en el foco que el consejero “no explicara por qué no se toman medidas” sobre este caso concreto.

Flores tacha de “falta de responsabilidad” la postura de Aguirre al no dejar claro si el fallecimiento del bebé granadino pudo estar provocado por la carne de Magrudis ya que, dado que este suceso tuvo lugar en enero, hace siete meses, las causas deberían estar ya resueltas. En este punto, el Defensor del paciente reclama que el estudio que debería haberse realizado tendría que haber hecho público.

Por su parte, los padres del bebé fallecido por listeriosis, sostienen que intentaron conocer la causa del contagio y que en varias ocasiones les contestaron desde el hospital que “no sabían nada”.

Así las cosas, la denuncia por este suceso ya está notificada a la Fiscalía de Granada junto a otros de los casos de listeriosis en Andalucía y que también gestiona esta asociación.

La pareja explicó a Granada hoy que los especialistas del hospital les aseguraron que a fecha de 24 de enero de este año hubo un brote de listeriosis que alcanzaba a 28 personas. De todos ellos, explica Natalia Rodríguez, ella era la primera embarazada y el resto eran personas mayores. Esta mujer perdió a su bebé tras una cesárea urgente cuando se encontraba casi de 30 semanas de gestación.