Desalojan los edificios próximos al nuevo Hotel Montecarlo por riesgo de derrumbe

Los vecinos y comerciantes del entorno del antiguo Hotel Montecarlo se llevaron ayer un tremendo susto. Hacia las seis y media de la tarde comenzaron a llegar efectivos de Policía Local y de Bomberos al solar en el que se está construyendo el nuevo edificio situado en la Acera del Darro. El motivo era que se había producido un movimiento de tierra en los pilotes de la estructura que comenzaron a "cimbrear y vibrar" provocando gran alarma entre los propios trabajadores que dieron el aviso. En concreto, durante la excavación de las partes subterráneas se había abierto un socavón en la zona próxima a la canalización del río Darro. Rápidamente la Policía Local cortó el tráfico de la calle temiendo que estos daños en la estructura pudieran provocar el derrumbe de la construcción y un auténtico agujero en la vía pública.

Durante horas los efectivos de Bomberos realizaron una encomiable labor para asegurar la zona. Por un lado se inspeccionó toda la bóveda del río Darro que se encuentra junto a la edificación ante el temor de que hubiera una fuga de agua o filtración. Por otro lado, técnicos de Emasagra hicieron lo mismo levantando todas y cada una de las alcantarillas.

El tráfico rodado de la Acera del Darro permanecerá cortado hoy de forma parcial

Desde el primer momento en el entorno se habló de una posible fuga de agua que habría provocado un sifonamiento de los huecos que hay entre los pilotes tal y como puede verse en las imágenes que acompañan a esta información. De hecho, vecinos del entorno aseguraron ayer a este periódico que, durante este verano, se han producido varias fugas, una de ellas por debajo del Hotel Salvador cuyo patio linda con uno de los edificios que queda cerca del Montecarlo. El 17 de julio otra fuga provocó un río de agua que bajó por la calle San Antón anegando portales y tiendas. Tras el arreglo de la avería, el Ayuntamiento se vio obligado a acometer obras para arreglar las zonas afectadas, precisamente en dos tramos: desde la calle Frailes hasta Puente de Castañeda (calle que se sitúa a la altura de la obra de este hotel) y desde Puente de Castañeda hasta Alhamar.

No obstante, ni la Policía Local ni el jefe del Servicio de Bomberos, Gustavo Molino, confirmaron ayer si el problema había sido motivado por esta causa. "Los técnicos de Emasagra están intentando verificar si se trata de una fuga de agua o no pero hasta el momento no se ha detectado", dijo ayer el Jefe de Bomberos en torno a las nueve de la noche a pie de obra. "Lo que si apreciamos, por el descalce del terreno, es que se trata de una zona que, por su proximidad con el río, tiene un alto nivel freático, lo que provoca que la tierra, que está más húmeda, pese más lo que ha podido provocar un descalce del terreno", agregó. Como consecuencia de este descalce "hay un socavón" pues la tierra "ha debido encontrar un punto débil y ha empezado a salir".

Hacia las nueve y media de la noche y tras comprobar el estado de los edificios colindantes, la Policía Local y los Bomberos manifestaron a los vecinos que ya podían regresar a sus viviendas. No obstante, a esa hora el Ayuntamiento ya tenía preparado un posible alojamiento alternativo en caso de que no pudieran volver por inseguridad.

En concreto, durante la operación se desalojó a los comerciantes del entorno y a los residentes de los edificios número 40, 48 y 50 que en total sumaban 23 personas (de las cuales 15 de ellas viven en el 40). Por otra parte, los operarios no han dejado de trabajar durante toda la noche inyectando hormigón a la estructura.

Está previsto que los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada acudan esta mañana a la zona para supervisar el estado de las obras. Según informaron ayer fuentes de la Policía Local durante todo el tiempo que duren las labores de hormigonado permanecerán cortados al tráfico ambos carriles de la Acera del Darro lo que, por supuesto, incluye el desvío de las líneas de autobús. No obstante, durante esta mañana está previsto que se abra la vía de subida una vez finalicen los citados trabajos.

Se de la circunstancia de que este problema se produce justo un año después de la demolición del antiguo hotel Montecarlo. El miércoles 17 de agosto las máquinas derribaron el histórico edificio en plena madrugada, supuestamente para evitar cortes de tráfico durante la mañana. No obstante, hubo quien, en contra de la demolición de este edificio, aseguró que la hora del inicio de las actuación a altas horas de la noche había sido elegida para evitar la polémica.

En aquella ocasión, decenas de personas se acercaron a la Acera del Darro para ver cómo caían los cascotes del edificio y sus rótulos. Ayer, justo un año después, de nuevo decenas de personas contemplaron tras los precintos de seguridad un escenario repleto de policías y bomberos trabajando por asegurar la zona.