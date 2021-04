Detenidos dos acusados de robar dos televisores en el asalto nocturno a un piso en Granada

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos varones de 18 y 24 años de edad, con antecedentes policiales y detenciones previas a estos hechos, como presuntos autores de un delito de robo que habrían cometido tras haber entrado de madrugada en un domicilio de la capital del que habrían sustraído dos televisores de grandes dimensiones.

Los dos detenidos, de nacionalidad marroquí, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, según ha informado este jueves la Policía en un comunicado en el que ha detallado que el asalto se produjo en la zona centro de la capital granadina, pasada la medianoche.

Así, los agentes de policía fueron alertados por un ciudadano que había observado como dos varones se habían introducido en la vivienda de sus padres, mientras estos dormían, para sustraer dos televisores de "grandes dimensiones".

Momentos antes, otra patrulla policial había identificado no lejos de allí a un ciudadano marroquí de 24 años que portaba un televisor de grandes dimensiones, si bien dicho aparato no figuraba en esos momentos denunciado como sustraído y su portador manifestó vivir en la calle y habérselo encontrado abandonado en la vía pública, según relata la Policía, que explica que, "al no existir indicios racionales de la comisión de un delito", dicha persona abandonó el lugar con el mencionado televisor.

Instantes después, tras conocer los detalles del suceso, se inició la búsqueda de dicho individuo, que fue localizado minutos más tarde no lejos del lugar y en compañía de otro varón de 18 años, según ha informado la Policía, que procedió a la detención de estas dos personas en ese momento.

El primer televisor sustraído no ha podido ser localizado de nuevo, pero el segundo sí ha sido encontrado por los agentes junto a una entrada de un parking, envuelto en una cortina perteneciente al domicilio robado, y ha sido devuelto a sus propietarios.