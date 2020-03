Día 11: Mi equipo de Investigación casero

Hoy nos hemos dispuesto los cinco a desarrollar un trabajo colectivo. La noticia era la siguiente: "El Gobierno de Sánchez informa que adquirió una partida 'a un proveedor nacional', que los importaba de China y cuyo producto cuenta con el marcado CE". La siguiente pregunta para resolver era qué significaba aquello de 'marcado CE'.

Caye levantó la mano: Papá, la Wikipedia. Todos corriendo al ordenador para buscar en el espabilaburros. Aquí está: El marcado CE (o marca CE) proviene del francés y significa "Conformité Européenne" o de Conformidad Europea y es una marca europea para ciertos productos. El marcado CE garantiza que el producto es evaluado antes de ser introducido en el mercado y que satisface los requisitos legales para ser vendido en el mismo. El fabricante ha verificado que el producto cumple los requisitos de salud y, por otro lado, que ha sido evaluado por un organismo autorizado para ello.

Siguiente pregunta. Le toca a Pablo: ¿Y quién es el 'profe'? ¿Quién ha dicho que era bueno y luego no servía? La pregunta comienza a ser de nota. Busca y rebusca y hete que nos encontramos con el Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) 178/2002 y el Reglamento (CE) 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo.

"Pero papá, son doscientas cincuenta y seis páginas de requisitos, agencias y supervisiones de control. ¿Vamos a tener que leerlas todas?" Por unanimidad desistimos de esa línea de investigación. No sin que quedara claro a nuestro grupo familiar de investigación que, reglamento en mano, era imposible un descontrol tal que permitiera la venta con marcado CE de un producto con un treinta por ciento de fiabilidad.

Propone Nacho, el mayor. ¿Habéis leído la noticia de al lado? La Embajada de China en España ha hecho público que España compró los test rápidos no válidos a una compañía que no cuenta con licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China. Asegura que el Gobierno no hizo caso de las recomendaciones de China, que proporcionó a Sanidad "una lista de recomendaciones de proveedores clasificados", entre los que no se encontraba Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Toma ya. Ahora sí que lo has complicado, Nacho. ¿Antes no se fiaron del Gobierno chino, y ayer, que por lo visto han encargado cuatrocientos treinta y dos millones en productos sanitarios, ahora sí se fían? ¿Qué les hizo cambiar de opinión?

Una pregunta les dejé en el aire: ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará? Cayetana se encoge de brazos. No tengo ni idea, papá. ¿Un termómetro, quizás? Pablo me pregunta que para cuándo llegarían las mascarillas; y si se las habían encargado a la misma empresa, él no se la pensaba poner. Finalmente, Nacho auguraba que cada gobierno defendería su parcela. Lleva razón: China necesita echar la culpa a España, para que su imagen y fiabilidad internacional no quede comprometida. Y el gobierno de España... El gobierno de España no puede permitirse más torpezas. Ya tiene absolutamente agotado el cupo. Y tampoco puede estar todos los días desdiciéndose de lo que dijo...

Al fin y al cabo, nunca pasa nada. Nunca pasará nada. Sólo nosotros. Nosotros si pasamos... "Es hora de cenar", dijo Piti. Y ahí dejamos la cosa. Una más...