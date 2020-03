Día 12: El padre Francisco

He visto llover en el Vaticano. Una tarde gris, un altar vacío. Un techo, unas antorchas y un anciano que apenas si sube las escaleras que conducen a un sillón y un atril por toda decoración vaticana. Apenas puede andar. Sus primeras palabras surgen de la agitación y del cansancio, de quien la edad no otorga fuerzas ni para hablar. Conforme pasan los minutos y el titubeo inicial, una fortaleza inusitada acompaña cada uno de sus gestos, de sus palabras, de sus oraciones.

No siempre comulgué con lo que dijo. Pero esta tarde sí lo hice. Sentía a mi familia como espectadores de primera fila en aquella mojada plaza, como si estuviéramos sólo nosotros, como si aquel anciano se acercara para hablar a cada uno de mis hijos al oído. Lo entendieron. Lo entendimos. Y me sentí pequeño, muy pequeño. "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos".

Misteriosamente, me siento confortablemente acompañado en la angustia de cada día. Asustados y perdidos. Pero estamos todos. Y en medio de todos, en mitad de una desapacible tarde, este venerable anciano, que saca fuerzas de flaqueza para seguir pastoreándonos, recuerda a quienes a las ocho aplaudimos. "La entrega de personas comunes y olvidadas que no aparecen en portadas de diarios o revistas, pero que hoy escriben los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer productos en supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo".

Nadie se salva sólo. El mensaje que nadie podrá evitar, sean creyentes o no. Nadie se salva sólo. Decía mi Sor Teresa que de Dios, te fías, o no te fías. Pero este Papa es humano. Tremendamente humano. Dirige mensajes para todos, pobres, ricos, de derechas y de izquierdas. Y entre los dos hicieron de nosotros una familia que se acompasa al ritmo que marcan los tiempos, que en este retiro comprenden, esperemos que no tarde, que los tiempos del mundo son y deben ser distintos a lo que nuestro consumismo les pretende marcar. Tiempo habrá para la paciencia, para la profundidad del mensaje, para esa unión con que los cinco vimos llegar a ese venerable anciano a la Plaza de San Pedro, y que hoy ha marcado nuestra vida.

Es tiempo de estar, de comprender, de profundizar. Es tiempo de entender que no estamos solos, que alguien, arriba y abajo, se preocupa de nosotros. "Nos hemos dejado absorber por lo material, trastornar por la prisa; no nos hemos detenido ante sus llamadas; no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo; no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo; hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo".

Gracias, padre Francisco. Necesitábamos que alguien devolviera la vida, que enseñara a mirar de frente las necesidades de los demás. No estamos solos. No estamos solos.