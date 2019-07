Dimite el concejal de El Valle investigado por plantar marihuana

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Valle (PP) y edil de Personal, Juventud, Deportes y Voluntariado, Manuel Palma, ha presentado su dimisión de sus responsabilidades municipales tras hacerse público que había sido detenido y está siendo investigado por un delito contra la salud publica por cultivo de marihuana.

El ya exconcejal del Partido Popular, cuyo partido manifestó ayer que valoraba las medidas que iba a adoptar, fue detenido por la Policía Nacional junto a otro hombre, acusados ambos de destinar dos habitaciones de una vivienda del Padul al cultivo de 265 plantas de marihuana. Las zonas estaban aclimatadas y cerradas de manera hermética que usaban un enganche ilegal para conectarse a la luz.

El alcalde de El Valle, Benjamín Ortega, que gobierna en coalición con los populares en este pequeño municipio de 1.200 habitantes situado en la zona del Valle de Lecrín, ha explicado que el hasta ahora edil del PP también ha dejado su acta de concejal.

Según Ortega, con esta dimisión Palma pretende salvaguardar su imagen, la de su partido y la del equipo de Gobierno de la localidad. El regidor de El Valle, donde en las pasadas elecciones municipales su agrupación 'Vecinos por el Valle' empató en concejales con el PP (ambos con dos representantes) y acordaron alternarse en la Alcaldía, confía en que esta decisión no afecte a la estabilidad del Gobierno local y que "corra" la lista popular para ocupar la vacante.

Por su parte, el PSOE exigió explicaciones públicas al presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, por la detención del que fuera candidato a la alcaldía en El Valle y ahora ex primer teniente de alcalde del municipio.

La secretaria de Política Municipal, Olga Manzano, afirmó que Pérez no puede esconderse y que "no hay otro camino que la destitución inmediata" de su concejal y pedir disculpas a la ciudadanía por la elección de representantes públicos que precisamente no han demostrado ser los mejores ejemplos para la sociedad.