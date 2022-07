La Diputación de Granada destaca su esfuerzo inversor en la provincia con 358 millones de euros en tres años

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha asegurado que la administración que dirige ha sido la más inversora en los últimos tres años en la provincia de Granada "en tres años complicados, al igual que para toda la ciudadanía, a causa de la guerra, la pandemia y por la inflación desbocada y que desconocemos que evolución vamos a tener".

En un acto de balance de los tres años de gestión del equipo de gobierno al frente de la institución provincial, Entrena ha asegurado que el objetivo de la Diputación ha sido "proteger a las personas, contribuir a la recuperación económica y social, ayudar a los ayuntamientos y luchar por la mejora de todos los municipios de Granada".

Según el presidente, para ello se han realizado inversiones por valor de más de 358 millones de euros, tanto de fondos propios como de subvenciones obtenidas de la Unión Europea. Unas inversiones que han sido más elevadas y extraordinarias de lo inicialmente previsto debido al uso de los ahorros de los remanentes, permitidos legalmente a causa de la pandemia.

"Hemos sido la administración más inversora de la provincia en los últimos tres años. Los fondos que hemos utilizado nos han supuesto un sobreesfuerzo importante, y quiero agradecer por ese trabajo bien hecho a las áreas de Economía y Contratación, porque han redoblado su trabajo ordinario. El volumen de contratación administrativa ha sido extraordinario y el suspender las reglas de gasto nos ha permitido usar todos los remanentes", ha valorado Entrena.

El presidente de la institución provincial también ha asegurado que, en el año de trabajo que aún queda por delante, los objetivos van a seguir siendo los mismos, centrados en la "convicción y seguridad de que Granada tiene mucho desarrollo, desde la ciudad hasta los municipios más pequeños".

"Tenemos que ayudar al tejido de la provincia, y que a los ayuntamientos no les falte. Necesidad que tengan, necesidad que trataremos de solventar", ha asegurado.

Petición al nuevo gobierno andaluz

Preguntado sobre la relación con las otras administraciones públicas, Entrena ha considerado que "en general, no han sido malas", y ha asegurado que con el Gobierno central se han tenido multitud de contactos con muchos ministerios "desde la lealtad y con el objetivo de la defensa de los ayuntamientos". Sin embargo, el presidente ha asegurado "no estar contento" con la Junta de Andalucía, ya que, bajo su punto de vista, "han abandonado a los pueblos".

"Nos hubiera gustado que nos hubieran acompañado en muchas de nuestras iniciativas, y no lo ha hecho, espero que nos acompañen a partir de ahora con el nuevo gobierno, porque tienen competencias respecto a la Administración Local y no pueden lavarse las manos. Son imprescindibles, y luchar contra la despoblación también depende de ellos. De nada sirve nuestro trabajo si los servicios básicos no llegan a los pueblos. Espero que podamos trabajar de la mano, compartir objetivos, y ayudar a la provincia", ha concluido.

Respecto al trabajo con el Gobierno central, ha destacado "la llegada de la Alta Velocidad a Granada, la finalización de la Segunda Circunvalación, que empiecen a construirse los espigones o las canalizaciones de la Presa de Rules" como los grandes proyectos realizados mano a mano. "Todas estas demandas, algunas cubiertas y otras en proceso, todo se ha trabajado desde la lealtad", ha valorado.