Disfrutar de las vacaciones ideales para ti

Los planes para las vacaciones a veces no se tienen en cuenta, y algunos de estos días libres se desperdician por no saber muy bien qué hacer, e incluso, muchas veces no se puede ir a los sitios que se tenían pensados por falta de reserva con antelación, aunque con un poco de tiempo, será posible poder organizar unos días acordes a lo que más guste.

Unos días de retiro en la playa

Estar de visita durante unos días en un pueblo costero puede ser unas de las mejores vacaciones. En este sentido, en la Costa de la Luz, Chiclana de la Frontera es uno de los lugares más famosos gracias al clima, la calidad de sus playas, la comida, e incluso, por la cultura e historia que saltan a la vista con sus monumentos.

Chiclana es una ciudad que ha mantenido su esencia a pesar de que ha crecido a un ritmo muy alto desde su fundación en 1303. Aún así, allí se disfruta en gran medida de la naturaleza verde y de las playas cálidas, sin embargo, su cultura es también muy rica.

Puedes alquilar uno de los apartamentos en Chiclana a menos de 20 minutos de la capital de la provincia, ya que estar relativamente cerca de la capital permite tener la ventaja de que ser un destino de fácil acceso, pero a la vez, un sitio apartado y algo más tranquilo.

Hay una gran variedad de opciones para alquilar estos apartamentos, los más populares son los que están en urbanizaciones cerca de la playa, algunos tienen piscina. Hay varias casas que también gozan de este beneficio y son más adecuadas para grupos grandes de personas por su tamaño.

Otros apartamentos están cerca de la zona de los pinares. Son más tranquilos en comparación a los que están al pie de la playa, lo que es perfecto si lo que estás buscando es un tiempo de relajación y tranquilidad.

La arquitectura neoclásica es la que predomina en Chiclana. El Palacete del Pina y la Casa del Duque de las Cinco Torres son dos de los edificios emblemáticos del lugar y unas atracciones muy interesantes de ver. Aquí también está el Arquillo del Reloj, un monumento nacional que se puede apreciar a gran distancia por su altura de 30 metros.

Descubre Granada con otros ojos

Siendo de las ciudades más bonitas y emblemáticas de España, está llena de rincones, plazas y barrios que son bellísimos y valen completamente la pena conocer. No siempre, cuando la gente visita este lugar se preocupa por conocer el apartado histórico de Granada, y se pierde bastante valor al no aprovechar del todo esa visita.

Con el free tour Granada es posible hacer un recorrido completo y gratis con el que descubrir probablemente la ciudad más bella ciudad de toda España. Estos guías son los más apropiados para llevarte por las calles de Granada y contarte todo lo que necesitas saber.

En esta visita guiada te orientan por el centro histórico para que descubras de primera mano lo que tiene Granada para mostrar. Dichos guías están cualificados para darte una información completa acerca de los lugares de interés, aparte de hacer entretenido el tour también

Este tour está completamente en español y los guías tienen experiencia previa en el área, de manera que la comunicación es bastante fluida. El punto de encuentro es en la Plaza del Carmen, una plaza grande bastante conocida en Granada. Es fácil identificar a estos guías porque suelen ir con paraguas de color amarillo.

El recorrido dura aproximadamente 2 horas y se repite varias veces para que todos los inscritos puedan hacerlo con comodidad. De hecho, te puedes inscribir hasta el último minuto antes de comenzar el recorrido. Si no, puedes ir al día siguiente porque sale todos los días. El horario comprendido es desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.