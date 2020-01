Dolores Delgado recibe el apoyo de la fiscal superior de Andalucía: "Es una estupenda profesional y tendrá toda mi lealtad"

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, es uno de los primeros cargos importantes de la carrera fiscal en mostrar su apoyo explícito a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, tras su designación por el Gobierno para ocupar el puesto de máxima responsabilidad de la institución. "La conozco, es una estupenda profesional y tendrá toda mi lealtad", ha declarado durante un desayuno con los medios de comunicación organizado por ella misma.

La jefa de los fiscales andaluces es miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, que sobre este asunto ha comunicado "su malestar y preocupación por la imagen de politización y falta de independencia e imparcialidad trasmitida al colocar en la cúspide de la Carrera Fiscal a una persona que ha sido ministra de Justicia hasta hace pocas horas". Pero Tárrago ha arrancado su intervención dejando muy claro que se pronuncia en calidad de fiscal superior de Andalucía.

En ese papel, la dirigente ha insistido en que espera tener una "relación perfecta y fluida", del mismo modo que con los fiscales generales del estado con los que ha trabajado a lo largo de su carrera.

Tárrago, que alcanzó el máximo cargo de la Fiscalía Superior de Andalucía hace tres años, a propuesta del fallecido José Manuel Maza, fiscal general en la época del Gobierno de Mariano Rajoy (y al que ella ha recordado hoy en sus declaraciones), ha tenido palabras de reconocimiento como profesional hacia Dolores Delgado, sin entrar a valorar la idoneidad de la designación tras su última etapa política.

Estas declaraciones se producen después de la votación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que decidió por mayoría (aunque con votos en contra) dar su aprobación a Dolores Delgado, al considerar que reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado.

A preguntas de los periodistas, Tárrago reiteró que otro tipo de valoraciones sobre la designación de Delgado diferentes a las que ella ha hecho son para discutirlas o expresarlas en "otros foros".

Durante una entrevista concedida a este medio en su primer año en el cargo, Ana Tárrago reflexionaba sobre los nombramientos en la carrera fiscal y sobre la independencia judicial. "No tenemos la independencia judicial, evidentemente, pero tenemos una autonomía que está totalmente garantizada. Yo llevo ya muchos años de fiscal y jamás he recibido ninguna indicación o instrucción de que haga algo que no sea ajustarme a la ley. Y lo mismo he hecho yo cuando he tenido alguna responsabilidad. No se me ha ocurrido dar ninguna orden contraria a la legalidad. Sólo se discuten temas jurídicos".

También fue consultada por el nombramiento de María Gámez Gámez como directora de la Guardia Civil. La fiscal superior de Andalucía ha manifestado que no ha tenido la oportunidad de conocer a la hasta ahora subdelegada del Gobierno en Málaga.

Respecto al hecho de que por primera vez acceda a este cargo una mujer, Tárrago ha manifestado que "si se nombra a mujeres me parece muy bien, pero igual que si se nombra a hombres que tengan una valía estupenda para dirigir la Guardia Civil".