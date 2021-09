Duelo con urgencias en el derbi andaluz

Octava jornada del campeonato nacional liguero, y la consecución de resultados positivos es acuciante. Este es el caso del Granada CF y del Sevilla FC, equipos que se citan el próximo domingo a partir de las 21:00 horas en el estadio nazarí.

El conjunto granadino no sabe lo que es sumar de tres. Conseguir la primera victoria es algo bastante urgente para los de Robert Moreno, afín de cambiar una dinámica que en estos momentos no es dramática, pero si preocupante. No comenzar la temporada como se esperaba, es un hecho al que la afición nazarí no estaba acostumbrada en los últimos años, y hace poner en cuestión la continuidad del ex seleccionador nacional al frente del club andaluz.

La preocupación es máxima en nuestra ciudad. Después de haber saboreado la gloria con dos temporadas históricas en primera división de la mano de Diego Martínez, la llegada de Robert Moreno no ha dejado las buenas sensaciones que se esperaban. Tras un esperpento de partido ante un recién ascendido como el Rayo Vallecano y varias derrotas consecutivas, el choque del próximo domingo ante el conjunto hispalense se antoja clave para que las aguas nazaríes bajen tranquilas por su cauce.

Las apuestas deportivas online de bwin contemplan cierto favoritismo en los de Julen Lopetegui, lo que, sin duda, muestra a las claras las sensaciones que ha dejado el Granada CF en estas siete primeras jornadas del campeonato nacional liguero.

El Sevilla FC llega al encuentro con muy buenas sensaciones, tras un inicio bastante dubitativo. Los hispalenses han conseguido encontrar su juego, y afrontarán el partido tras un duelo bastante exigente en la UEFA Champions League.

Con estas premisas comenzará a rodar el balón en el Nuevo Los Cármenes, en el que el empate no sería bueno para ninguna de las dos escuadras. El Granada CF debe hacerse fuerte en casa, para así no pasar apuros de cara a la permanencia y el Sevilla FC busca los tres puntos que le acerquen al liderato de la Liga Santander.

El conjunto nazarí persigue ese sueño de las dos últimas campañas, en las que se conseguía la permanencia meses antes del cierre de curso, aunque en estos momentos parece ser un espejismo tal y como ha ido evolucionando la temporada.

Además de ello, el componente de que sea un derbi andaluz no viene sino a refrendar aún más el partidazo que se avecina para cerrar la octava jornada. Queda por ver si Robert Moreno ha dado con la tecla que guiaría a su equipo a la victoria. Es claro que la imagen debe ser radicalmente opuesta a la ofrecida ante el Rayo Vallecano un choque que ha marcado los siguientes partidos del cuadro nazarí en la Liga Santander.