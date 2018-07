"Echen una mano, joder"

El fantasma de la investigación al alcalde por los presuntos contratos irregulares no abandonó ayer el salón de plenos del Ayuntamiento. Tanto el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares como la portavoz del Partido Popular, criticaron con dureza la actitud de un alcalde "bajo sospecha". Con el acuerdo de gobernabilidad en la mano, el Olivares recordó al alcalde que está incumpliendo el acuerdo de regeneración democrática firmado entre el PSOE y Ciudadanos y que obliga a separar de inmediato a cualquier cargo público o de partido imputado por corrupción política. Cabe resaltar que ni el PSOE ni el PP han cumplido este acuerdo atendiendo a la presunción de inocencia.

Por otra parte, Olivares pidió una gestión honrada y valiente por el bien de todos los granadinos. En la misma línea argumentó su discurso la portavoz del PP, Rocío Díaz. Aunque, a su lado se encontraban sentados sus seis compañeros llamados al banquillo por la jueza del caso Serrallo. El mismo día, el coordinador del grupo municipal del PP, Juan Antonio Fuentes, dijo minutos antes que el juez, lejos de quitar responsabilidad a Cuenca insistió "en que su actuación como delegado pudo ser delictiva". "Es significativo que la acusación particular, la Fiscalía y el propio juez que investiga los hechos coincidan en que hay múltiples indicios de delito, por lo que sospechamos que será muy difícil que Cuenca siga en el sillón de la Alcaldía los próximos meses", señaló Fuentes, quien añadió que "también es igual de difícil que algunos grupos municipales mantengan su apoyo y guarden silencio ante una imputación de esta envergadura". La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, también criticó que el alcalde comparara su caso (la edil ha sido procesada por posibles calumnias a Luis de Haro) con el suyo por "actos contra el interés público, como contratar a dedo empresas para controlar subvenciones que debían controlar funcionarios" o el que afecta al PP que motivó la construcción de una discoteca en el Centro Comercial Serrallo.

Cuenca reprocha a Ciudadanos que mantuviera a Torres Hurtado en el cargo

El alcalde no contestó directamente ante estas acusaciones. Su exposición en el debate del estado de la ciudad se centró en los logros que este equipo de Gobierno ha logrado. Y, criticado por las imágenes que recogen su actividad diaria, Cuenca remarcó que la única fotografía que ha hecho daño a esta ciudad ha sido la del Asador de Castilla, refiriéndose al pacto firmado entre Luis Salvador y José Torres Hurtado para que éste último se hiciera con la Alcaldía en 2015. "Esa es la que le hizo daño a esta ciudad pues permitió que durante un año el PP culminara la reubicación de sus agentes propios; de los procedimientos urbanísticos que hoy están en el Juzgado y que ahora se están investigando, pero sobretodo después de esa foto el PP siguió intentando estructurar su dinámica perversa construida doce años antes". Con tono serio, Cuenca se refirió directamente a Olivares y le dijo "usted me votó, para lo bueno y para lo malo. Yo asumo mi responsabilidad y nuestras carencias pero reconozca que, después de ese año perdido para la ciudad , y os da mucha rabia, Granada crece, está más saneada y es más transparente".

"Te recomiendo que no dudes de la honestidad de nadie que esté en el servicio público hasta que no se demuestre lo contrario, yo no lo hago, porque estarás dándole patadas a todos los que defendemos la ciudad y dedicamos toda nuestra vida a esto".

Esta dura intervención cerró un debate que comenzó con una introducción primera del alcalde en tono amable. Sin embargo, a medida que se sucedieron las intervenciones de los portavoces de cada grupo se vivió una auténtica escalada de tensión por la que el alcalde llegó a exclamar: "¡Echen una mano joder!".

Del otro lado, todos los portavoces criticaron la falta de diálogo para trabajar por la ciudad.