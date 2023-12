Economía desestima todas las alegaciones recibidas al cambio de las ordenanzas fiscales

La comisión de Economía del Ayuntamiento de Granada ha dado este martes el visto bueno a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales 2, 3, 5, 6 y 14 para el 2024, informando de la desestimación de todas las alegaciones presentadas al documento por parte de partidos políticos (PSOE, Vox y la confluencia Granada se Encuentra), hermandades de Semana Santa, la Federación de Comercio y la Asociación de Constructores y Promotores.

La concejal de Economía, Rosario Pallares, ha informado en comisión de la respuesta a las alegaciones, todas desestimadas, y ha defendido que las ordenanzas responden a los principios de capacidad económica y suficiencia financiera, tributando más los que más capacidad tienen. La modificación de las ordenanzas ha salido adelante con los votos a favor del PP y los votos en contra de PSOE y Vox.

Alegaciones del PSOE

En cuanto a las cinco alegaciones del PSOE, la concejal de Economía, Rosario Pallarés considera que no es posible aceptar la alegación al IAE “por el principio de suficiencia financiera” y pide al grupo socialista “más seriedad y menos demagogia” en sus propuestas sobre el IBI, “por referirse al tributo que más recaudación aporta a las arcas municipales y que por ende más contribuye a su suficiencia financiera".

En la contestación a las alegaciones presentadas por el PSOE al Impuesto sobre Actividades Económica (IAE), en la que este grupo político propone la ampliación del periodo de vigencia de varias bonificaciones aplicables a la ordenanza, se señala que la decisión de establecer una bonificación debe fundarse no solo en criterios políticos, sino de oportunidad financiera, y sobre todo técnicos y jurídicos. “Mantener, como se propone, unas bonificaciones durante un plazo tan dilatado como el propuesto no es una fórmula que se atenga a criterios de prudencia en la gestión de los fondos públicos, sin conocer los escenarios económicos-financieros que puedan plantearse en el futuro”.

Respecto a las distintas alegaciones presentadas por el Partido Socialista al Impuesto de Bienes Inmuebles, entre las que destaca la relativa a que no se modifique el tipo de gravamen para determinados bienes inmuebles por su uso diferenciado, la edil de Economía recuerda que el equipo de Gobierno ha planteado esta modificación en cumplimiento de la normativa vigente “por un lado, para cumplir con la sentencia del TS de 31 de enero de 2023 y la bajada de los umbrales es para llevar la aplicación al máximo del 10% de los bienes inmuebles que con ese uso se encuentren en el municipio de Granada y con mayor valor catastral”. “Para el IBI hemos de tener en cuenta los bienes inmuebles que obran en el padrón con el uso de local comercial, se realice o no en él una actividad de tal naturaleza. Y según el padrón, los locales comerciales con ese uso, declarado por los propietarios de los mismos, es de 16.075 inmuebles. Por tanto, el 10% de inmuebles con ese uso de mayor valor catastral es de 1.607. Y, lógicamente, son los de mayor valor”, se especifica en el documento de respuesta a las alegaciones.

Tras incidir en que “el pequeño comercio no está entre esos 1.600 locales a los que afecta esta modificación” propuesta por el Ayuntamiento, Pallarés ha pedido al PSOE que “deje ya de confundir a los ciudadanos. Con la medida planteada”, ha asegurado, “tratamos de cumplir con los principios de suficiencia financiera, generalidad y de reparto equitativo de la carga tributaria y principio de capacidad económica”.

En este punto, la concejal del PSOE, Raquel Ruz, insiste en que se subirá el IBI a pequeños comercios y ha dado el ejemplo de calles como San Antón, donde pagarán más 32 comercios o Puentezuelas, donde se sube a 16 "y en esas calles no hay tantos grandes comercios".

Otras de las alegaciones presentadas a la ordenanza del IBI por el Partido Socialista, y que no han sido admitidas, se concretan en medidas como elevar el valor catastral para la aplicación de la bonificación del 90% un valor que, según ha destacado Pallarés, se mantiene igual que en las anteriores ordenanzas fiscales; una nueva bonificación para menores de 35 años, familias monoparentales con menores a cargo o mujeres víctimas de violencia de género con hijos a cargo; el recargo del 50% para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente y otro recargo del 25% sobre la cuota líquida del IBI a aquellos inmuebles que sean apartamentos turísticos.

En relación con la solicitud de bonificaciones sociales, la concejala de Economía ha reiterado al PSOE la petición de que “no incurra en demagogia también aquí. No pretenda convertirse ahora en adalid de estos colectivos trayendo a colación a las familias monoparentales, a las mujeres víctimas de violencia de género con hijos a cargo, o a los jóvenes. No cometa el error de dar a entender que este equipo de gobierno no es sensible con estos colectivos por no aceptar la bonificación que propone. ¿Cuánto tiempo, Sr. Cuenca, ha sido alcalde de esta ciudad? Dos mandatos; uno completo y otro de dos años; seis años en total. Si tanto le preocupan ahora estos colectivos, ¿por qué no ha propuesto en su etapa de gobierno esta bonificación?”, se ha preguntado.

“No lo ha hecho porque sabe que no tiene encaje legal esta bonificación. Sabe de sobra -debe saberlo- que no se pueden establecer bonificaciones en los tributos locales que no estén amparados en una norma legal. Debería saber perfectamente que esta materia está reservada al principio de legalidad. Y la Ley Reguladora de Haciendas Locales (RHL) no ampara esta bonificación para el IBI, por lo que no puede ser admitida, ni entre las bonificaciones obligatorias ni entre las potestativas”, ha lamentado. “Igualmente y en relación con los apartamentos turísticos entiendo el argumento del PSOE como demagógico. Los recargos también están sometidos al principio de legalidad, y este supuesto no está amparado en ninguna norma de carácter legal. Tampoco procede al no ser objeto de modificación en este expediente”.

Por último, el equipo de Gobierno ha defendido la supresión del recargo para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por la imposibilidad, de que el Ayuntamiento esté en condiciones de saber cuáles serían esos inmuebles a los que aplicar este recargo. “Este recargo, como bien dice la propuesta socialista, se encuentra amparado en el art. 72.4 del texto refundido de la LRHL, y es potestativo, por lo que puede ser establecido en la ordenanza fiscal o no. Este equipo propone su eliminación para no incluir preceptos de imposible aplicación normativa, al margen de lo difuso que resulta discernir el concepto de ‘permanencia’ a estos efectos”.

Otras alegaciones también rechazadas

Otras de las alegaciones a las ordenanzas fiscales que la Comisión de Economía ha desestimado esta mañana son las presentadas por Vox, hermandades y cofradías de Semana Santa, la Confluencia Política Granada se Encuentra -formada por Podemos, Alianza Verde e Independiente-; la Asociación de Constructores y Promotores y la Federación de Comercio.

“Estas alegaciones significan, en muchos casos, la minoración de ingresos y el Ayuntamiento se encuentra en una grave situación económica con grandes dificultades para la aprobación del presupuesto de 2024. Se hace necesario aprobarlo con un superávit de 6.350.000 euros tal y como establece el Plan de Ajuste aprobado por Pleno y en consonancia con un Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la liquidación del Presupuesto 2022, de -65.865.828,23 euros, y necesitando de informe favorable y vinculante del Ministerio de Hacienda para su aprobación”, ha concluido Pallarés.

Pallarés se ha comprometido en la comisión a celebrar reuniones con los grupos de la oposición para las próximas modificaciones de ordenanzas fiscales para buscar el "acuerdo y el consenso" trabajando previamente por cada ordenanza.