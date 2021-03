Educación sostiene que la planificación de la oferta de unidades en Granada está "en una fase inicial"

La Delegación provincial de la Consejería de Educación y Deporte en Granada apostilló, tras las críticas de Ustea por la supresión de unidades educativas en Granada, que "la planificación de la oferta de plazas para el curso 21-22 está en una fase inicial, con el punto de partida de los datos del censo. Una vez termine el proceso de escolarización, el 31 de marzo, y se conozcan las solicitudes de escolarización que han recibido los centros educativos se sumarán las unidades que sean necesarias, como ocurre en cada curso escolar".

"Como cada curso escolar, al iniciarse el periodo de escolarización, la Consejería de Educación realiza una previsión de unidades para cada provincia, teniendo en cuenta aspectos como los índices de natalidad o el número de alumnos censados. Las unidades de salida son un concepto técnico que indican el punto de partida del proceso de escolarización, por lo que estas unidades no son definitivas", indica el comunicado de la Delegación. Para el próximo curso se ofertan en 3 años 10.750 puestos escolares, mientras que el pasado año fueron 10.950.

"A lo largo de este proceso, una vez registradas todas las matrículas, el servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Granada sumará el número de unidades que sean necesarias para dar respuesta a las necesidades reales de escolarización. Recordamos que este proceso no culmina hasta el inicio del próximo curso escolar, por lo que a día de hoy no se ha eliminado ninguna unidad", continúa el comunicado.

"Cabe recordar que durante el curso 20-21 el sistema educativo público de Granada cuenta con 55 unidades más que el curso anterior", prosigue la nota, que indica que "las 25 unidades que relaciona Ustea no se ajustan a ningún dato del Servicio de Planificación de esta Delegación Territorial de Educación y Deporte".

Para el viernes hay anunciada una concentración de 10:30 a 11:30 horas frente a la Delegación, en Gran Vía, convocada por Fampa Alhambra, que protesta así por la decisión de ofertar para el próximo curso una unidad menos de 3 años en el CEIP Sierra Elvira. "Consideramos que la supresión de la unidad no es la opción más acertada en estos momentos. Nos encontramos en una situación sanitaria delicada, una pandemia. No se pueden garantizar las distancias de seguridad en el alumnado de Educación Infantil que continuamente está interaccionando con sus iguales, que no lleva mascarilla en las aulas y que si no se remedia, el próximo curso estará en unas condiciones más desfavorables. Lo que se aconseja precisamente es bajar la ratio de las aulas y no reducir las líneas. La decisión adoptada por la delegación no sólo afecta a la calidad de la educación que reciben nuestros hijos e hijas sino también a su salud", indica el AMPA del centro en la convocatoria de la concentración.