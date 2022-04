Elecciones 19J ¿Qué va a pasar con quienes se presenten a las oposiciones a maestro en Granada y sean convocados a la mesa electoral?

Más de 4.000 personas se han inscrito en Granada para participar en las próximas oposiciones a maestro. El dato a nivel regional ronda los 37.000. Esa jornada, la del primer examen para una plaza de docente, está marcada por ser la fecha elegida para las elecciones a la Junta de Andalucía. El adelanto electoral ha supuesto un sobresalto para los miles de opositores, que ven coincidir la cita con las urnas con la prueba en la que se juegan su futuro profesional.

La cuestión se complica para aquellos que sean llamados para formar parte de las mesas electorales. Desde la Delegación territorial de Educación y Deporte se reconoce que "desde la Consejería se está estudiando para dar respuesta" a esta casuística. Los 4.000 opositores de Granada tienen que estar con el alma el vilo.

"Dentro de la lista de causas de impedimento para formar parte de las mesas electorales conviene distinguir entre causas personales, causas familiares y causas profesionales", se señala en la instrucción de la Junta Electoral Central que recoge los supuestos en los que se puede eximir de forma parte de la mesa electoral. Las oposiciones no entran en las dos primeras categorías, y en la tercera se cita funcionarios, servicios esenciales (como médicos o bomberos), responsables de medios de comunicación o "profesionales" que no pueden ser sustituidos en acontecimientos públicos que se celebren en ese día. Estas instrucciones señalan, por otra parte, que el listado no es inamovible.