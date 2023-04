Los condenados por el caso Emucesa aún 'deben' 89.000 euros para reparar el daño al Ayuntamiento

Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha informado hoy de que aún faltan por abonar 89.000 euros de los 189.000 que los condenados por el caso de los contratos fantasma de la empresa pública que gestiona el cementerio, Emucesa, deben pagar para reparar el daño a la entidad pública. Esta información llega tras la pregunta realizada por el concejal Francisco Puentedura en el pasado Consejo de Administración, quien ha reprochado que “aún quede una parte importante por ingresar cuando hace ya tres años y medio se estableció este acuerdo”.

El concejal se ha referido a la situación por la que atravesó Emucesa en la que se realizaron una serie de contratos fantasma que derivaron en una sentencia judicial a raíz de la cual se llegó a un acuerdo entre la empresa y las personas condenadas para que se restituyera una cuantía de 189.000 euros por el daño que se le causó a la entidad pública. Dicha resolución implicaba que los condenados tuvieran que aportar de manera solidaria todo el gasto que conllevaron esos contratos fantasma además de la sanción correspondiente para poder evitar entrar en prisión.

Puentedura ha dicho que aunque es cierto que se estableció un periodo máximo para el abono de 5 años, “a este ritmo vemos complicado que se vaya a cumplir con lo acordado por lo que no entendemos por qué se está produciendo este atasco”. El edil ha mencionado que “si existe alguna situación excepcional se tendrá que aclarar” ya que, ha incidido, el mayor interés de UP es que “se restituya el interés público y el daño económico que se le hizo a la empresa para que ningún granadino y granadina pierda ni un euro por este asunto”.

Lo que este grupo municipal le ha exigido hoy al equipo de gobierno es que acelere los procedimientos por el que todas las cantidades tengan que ser íntegramente devueltas en los plazos estipulados “porque no se comprende por qué no se está avanzando”. “Por supuesto que no queremos que nadie sufra condenas de cárcel ni tampoco se le dañe en lo personal, más cuando hubo una sentencia emitida por el juzgado”, pero, ha dicho, “obviamente, el primer objetivo es que se haga respetar la sentencia que pide el ingreso de ese dinero público”.

Sin depurar responsabilidades

Puentedura ha recordado que ya se señaló en su momento que la solución judicial dada necesitaba compensar el daño a lo público en dos líneas, la primera de ella, ha agregado, pasaba por la restitución económica y la otra era la depuración máxima de las responsabilidades, “pero mucho nos tememos que lo que este acuerdo planteó al final fue cubrir con un velo lo que había sucedido sin llegar hasta las últimas instancias de las responsabilidades”.

En este sentido ha subrayado que “se realizaron fórmulas de contratos de alta dirección que no pasaron por el Consejo de Administración de Emucesa donde según una sentencia, no hubo una relación laboral demostrable pero nunca se llegó a aclarar quién mandó realizar esos contratos”. Si resulta que todos los contratados tenían una relación directa con el Partido Popular, quien entonces ostentaba la alcaldía, ha finalizado, “no entendemos cómo se ha llegado a un acuerdo en el que no se han depurado todas responsabilidades políticas”.