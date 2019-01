UGR y Endesa se alian en el uso de la inteligencia artificial

Endesa lidera el proyecto Pastora, en el que participa la Universidad de Granada y que busca integrar herramientas de inteligencia artificial para mejorar el control en tiempo real y el mantenimiento preventivo de la red de distribución que lleva la electricidad a los hogares de la ciudad, informó la compañía.

Pastora, acrónimo de Preventive Analysis of Smart Grids with Real Time Operation and Renewable Assets Integration (Análisis Preventivo de Redes Inteligentes con Operación en Tiempo Real e Integración de Activos Renovables), busca soluciones inteligentes e innovadoras para el desarrollo de las llamadas smart grids, las nuevas redes eléctricas del futuro.

El proyecto será desarrollado por un consorcio liderado por Endesa y del que forman parte Ayesa Advanced Technologies, Ormazabal Media Tensión, Ingelectus Innovative Electrical Solutions, AICIA y la UGR.