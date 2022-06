“Tenemos que atajar la Andalucía de las dos velocidades”

–¿Cuántas izquierdas caben en Andalucía?

–Nosotras entendemos que es bueno que exista pluralismo en la izquierda, y desde Adelante Andalucía queremos ocupar un espacio propio que tiene que ver con la necesidad de tener una voz netamente andaluza. Que ponga la situación de Andalucía, que siempre ha sido de desventaja en el marco del Estado, en primer lugar. Es un poco lo que nos nos diferencia en estas elecciones. Entendemos además que el problema no es tanto la fragmentación del voto en estas elecciones, sino la desmovilización del voto de izquierdas. No nos preocupa tanto que haya diversidad dentro de la izquierda, sino que la gente se quede en casa, y en ese sentido, cuantas más opciones existan, entendemos que más gente también puede ver en alguna de las fuerzas que nos presentamos una alternativa.

–Pero ahora mismo lo que dicen las encuestas es que se está tejiendo un cordón sanitario frente a Vox que favorece a Moreno.

–Sí, cuando la campaña la centras en la necesidad del voto útil puede acabar pasando eso. Nosotros entendemos que frente a la extrema derecha no hay que hacer un cordón sanitario. La extrema derecha comparte, en lo sustancial, la política económica del Partido Popular. Muchos de ellos, de hecho, vienen del PP. Evidentemente hay que combatir los discursos de odio que emite la extrema derecha, pero no tenemos que hacer un cordón sanitario que, de alguna forma lo que hace es dejarles fuera, situarles como la alternativa, y eso, paradójicamente, les puede acabar dando más fuerza.

–Adelante Andalucía tuvo su carta de presentación en Granada, con la proclamación de Teresa Rodríguez en La Chumbera, ¿pero no se tiene asociado este partido más a la Andalucía occidental?

–Ese es un reto que tenemos. Pienso que también el hecho de que Teresa sea de Cádiz puede que afecte a esto, pero hay una cosa que quiero dejar clara: nosotras defendemos un andalucismo que no es centralista. Entendemos que hay que atajar los problemas que existen con una Andalucía que muchas veces va a dos velocidades respecto a la parte oriental de la occidental, y es algo que tenemos que trabajar también desde Adelante Andalucía.

–¿Cómo afrontan los últimos días de campaña en Granada?

–Tenemos mucha actividad, sobre todo muchas reuniones con muchos colectivos que tienen diferentes problemáticas en la provincia. En esta última semana tenemos que centrarnos en el programa, en explicar cuáles son nuestras propuestas y las medidas programáticas. Yo creo que hizo muy bien Teresa en el primer debate en ser la única que se enfrentara a la extrema derecha, la única que abiertamente vino a desmontar los discursos racistas y machistas que emitió la portavoz de Vox. Pero ahora mismo lo que toca es definir mejor nuestro proyecto, hablar más del programa, de propuestas y que queden claras a la ciudadanía de Granada.

–¿Cuáles son las tres principales propuestas de Adelante Andalucía para Granada?

–La primera es que hace falta un plan contra la contaminación en Granada, que además resuelva los graves problemas que existen de movilidad entre lo que es la capital y el área metropolitana. De hecho Granada es de las ciudades con más contaminación del conjunto del conjunto del Estado y pensamos que solamente se resuelve con un plan serio que amplíe la red de Metro pero no por el centro, que es lo que está planteando el PP, sino fundamentalmente por el área metropolitana, conectando algunos pueblos que están especialmente aislados. Este plan implicaría también cambiar la flota de autobuses por eléctricos progresivamente, ampliar el carril bici, y un bono transporte que permita que la población, sobre todo con más dificultades económicas, pueda acceder al transporte público. Después hay dos cuestiones que no son específicas de Granada, pero que pensamos que son vitales. En sanidad hay que incrementar la inversión en 2.000 millones y además, un 25% de ese presupuesto, destinarlo a atención primaria. También cosas concretas de la provincia, por ejemplo, el Hospital de Órgiva que podría ayudar a descargar el Hospital de Motril, y tiene mucho que ver con el hecho de que la comarca de Alpujarra no tenga su propio hospital. Y después en educación hace falta resolver los problemas de infraestructuras que hay en la provincia y, en segundo lugar, bajar las ratios. Lo que no puede ser es que nuestro alumnado esté ahora mismo como sardinas en lata en los colegios.