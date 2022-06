“Para defender esta tierra tienes que tener los pies en Granada”

–Esta es su primera campaña electoral desde el Gobierno, muy diferente a la anterior... –Absolutamente diferente. Afrontar una campaña desde la gestión y con los deberes hechos, ayuda. Me gusta estar en la calle, reunirme, pero afrontar una campaña desde el Gobierno, pudiendo contar lo que has hecho y con el aval de esa gestión, es muy positivo. Es diferente, con la doble tarea, para seguir muy pendiente de la Consejería, porque esa instrucción nos la ha dado el presidente: la gestión no puede pararse. Todos los días sacamos nuevas licitaciones, nuevos contratos, nuevas obras...

–¿También es muy diferente el respaldo interno de su partido respecto a 2018, una campaña en la que se le vio muy sola? –En estos tres años y medio se han producido cambios en el PP de Granada que nos están ofreciendo una campaña donde el partido está ayudando, está volcado, ilusionado, porque también partimos del Gobierno y esa ilusión también se ha trasladado a un nuevo partido que está trabajando duro y que sabe lo importante que es que se consolide el Gobierno de Juanma Moreno. Contenta con el nuevo partido, con la nueva estructura, con su presidente y con todo el equipo. Los alcaldes y los concejales están ayudando mucho y eso es una enorme satisfacción, al contar con una candidatura que conoce bien la provincia, que ha gestionado. Todos hemos gestionado nuestros ayuntamientos antes de formar parte de una candidatura, la alcaldesa de Almuñécar, el alcalde de Albolote... Hemos pisado los pueblos y los distritos de la ciudad.

–Ahí coincide con la estrategia del PSOE, que también ha buscado esa experiencia municipalista para sus listas. ¿Es la tendencia? –Yo creo que en política es muy importante pasar por el ayuntamiento, porque es el contacto directo con los vecinos. Donde te toca debatir, donde te toca consensuar, donde tienes que arreglar esos problemas, dar la cara en la calle. Yo agradezco mucho ese paso por el Ayuntamiento de Granada para después haber sido consejera del primer gobierno de Juanma Moreno porque me ha servido de mucho. –¿Ser consejera de Fomento, con todas las inversiones que maneja, es salir con ventaja a la campaña? ¿También se expone a recibir reproches?–Yo creo que saldría en desventaja si no hubiera hecho las tareas, como otros tantos gobiernos y otros consejeros, que dejaron sólo proyectos incumplidos y tachones en los programas electoral. No es una situación de ventaja, es una situación de orgullo por poder trasladar a Granada, a mi ciudad, a mi provincia, que con mucho esfuerzo hemos sido capaces de rescatar esos proyectos que estaban enquistados. También en materia educativa, sanitaria, de educación, de depuración, todo un Gobierno volcado en favorecer la inversión para ayudar a la reactivación económica y a la salida de la crisis. Pero sobre todo, para que Granada recuperase ese tiempo perdido, su peso específico en el conjunto de Andalucía. Puedo decir alto y claro aquí que Granada cuenta para el Gobierno de la Junta, que Granada es protagonista.

–Hay una leyenda popular sobre un mosquito del Guadalquivir que pica a todo el que va a Sevilla y se olvida de Granada. –A mí no me picó ese mosquito que te hace olvidar tu tierra, a mí no me va a picar nunca porque estoy muy pendiente de Granada. Yo decidí vivir en Granada, que mis hijos siguieran estando aquí, en su colegio, hacer un esfuerzo importante de estar en Sevilla, pero venir siempre. Quería tener mis pies en Granada, aún teniendo una responsabilidad muy importante. Tenía claro que mis hijos tenían que seguir estando aquí para pasar el mayor tiempo posible de ese poco que tengo con ellos y hacerlo en Granada, en la ciudad que he escogido para vivir y para que vivan mis hijos. Si hubiera llevado a mis hijos a Sevilla conmigo, los fines de semana tendrían los cumpleaños de sus amigos allí, mi hijo en vez de jugar al fútbol contra el Alhendín, jugaría contra el Dos Hermanas y me quedaría en ese partido. He querido mantener a mi familia en Granada haciendo un sacrificio importante de ir y volver. He participado en la vida de esta ciudad y de esta provincia como consejera y como granadina, porque creo que para poder defender Granada tienes que tener los pies aquí. Por eso el mosquito no me pica, porque no me he ido de Granada en ningún momento, ni mi cabeza ha estado solo en Sevilla.

– ¿Todo eso le sirve para marcar las diferencias con la candidata de Vox, Macarena Olona? –No, en absoluto, en absoluto. Me preguntaba si me había picado el mosquito y digo que no me puede picar porque sigo viviendo aquí. Mis pies están aquí, mi cabeza está aquí, mi corazón está aquí. Cada uno tiene que hablar de sí mismo. Yo no voy a hablar de los demás. Yo tengo que hablar de lo que ha hecho mi Gobierno, de mi gestión. Y cada uno que hable de sus circunstancias y de su situación.

–¿Tiene algún tipo de relación personal con Olona? ¿Cómo se llevan?–Hemos coincidido pocas veces. Recuerdo la última vez en la procesión del Corpus del año pasado y recientemente en un acto. La verdad es que no he tenido oportunidad de coincidir más ni de hablar más con ella. Pero bueno, yo creo que en política todos nos conocemos y en general hay un ambiente positivo entre todos.

–¿Tal y como están los sondeos, todo lo que no sea obtener una mayoría absoluta o suficiente para gobernar en solitario sería un fracaso para el PP? –Juanma Moreno aspira a sacar una mayoría muy amplia, suficiente para gobernar en solitario. Un partido como el PP, con mucha experiencia, tiene que salir a ganar y es lógico, porque cuenta con el aval de la gestión y de esos tres años y medio de Gobierno en una Andalucía que avanza, que hoy es locomotora, que ha dejado de ser furgón de cola y una Granada que crea empleo.

–¿Le gustaría mantener las competencias en Fomento? ¿Tiene que completar esa tarea? –Tengo que agradecer la responsabilidad del presidente con una Consejería de tanta importancia para el crecimiento de Andalucía, para su vertebración, para ayudar a esa reactivación económica. Pero también hay que continuar con el cambio. Nos quedan cosas por hacer. En tres años y medio no se puede hacer todo, ni se puede rescatar todo aquello que no se hizo en otros momentos.

"Nuestro Metro hoy es igual que el de Sevilla y el de Málaga y ofrece todos sus servicios que no tenía desde el primer día que se puso en servicio, siendo el más joven”

-¿Le pide todo el mundo que le lleve el Metro a su puerta? –Pues sí, tengo que reconocerlo. He dicho desde el primer momento que el Metro es un producto de éxito, hay que reconocerlo. Es verdad que se alargó en su construcción, que mantuvo nuestra ciudad abierta en canal durante más de una década. Que por esos retrasos no solo se trituró buena parte del comercio de nuestra ciudad, sino que además hemos tenido que pagar 16 millones de euros en concepto de reclamaciones por esas obras que se alargaron demasiado. Decidí, en primer lugar, mejorar ese Metro, porque tenía lagunas. No teníamos ni red wifi en los vagones. Nuestro Metro hoy es exactamente igual que el de Sevilla y el de Málaga y ofrece todos sus servicios que no se ofrecían desde el primer día que se puso en servicio, siendo el más joven. Al mismo tiempo me comprometí a estudiar las diferentes alternativas para ampliarlo en un futuro y gracias a esa decisión, tuvimos la oportunidad de poder financiar una primera ampliación a cargo de los fondos Next Generation. Será en el Área Metropolitana sur, que va a unir Armilla con Churriana y con Las Gabias. El compromiso es ejecutar esa infraestructura, en tiempo para no tener que devolver fondos, y en segundo lugar, seguir analizando las diferentes alternativas y preparar sus proyectos constructivos para, si se puede afrontar una segunda ampliación y una tercera, hacerlo.

–Dice que el Metro es un producto de éxito, ¿ayuda a ganar elecciones?–El Metro no solo es un producto de éxito. Además es una herramienta para mejorar la movilidad de Granada y de su Área Metropolitana. Creo que en esa estrategia debemos participar todos, debe ser una tarea conjunta de todas las administraciones, cada uno desde sus competencias. También esa ampliación del Metro nos va a ayudar a reducir la contaminación. Yo creo que todos estamos preocupados por la situación de la calidad del aire en Granada y en su provincia y el transporte público y las ampliaciones futuras del Metro nos tienen que ayudar también a reducir la contaminación y las emisiones de CO2 en Granada.

–Los ecologistas ponen algunos reparos a su gestión en Granada, sobre todo por impulsar el Cierre de la Circunvalación por el Este.

–Granada no puede renunciar a tener inversiones tan importantes como el proyecto del Cierre del Anillo, si es viable y es posible. Eso es lo que está analizando este Gobierno porque ese fue el compromiso, un estudio. Si es viable desde el punto de vista social, económico y medioambiental, también. Ese futuro proyecto tendría que pasar su trámite ambiental con todos los controles, como cualquier carretera y cualquier infraestructura. Mi compromiso es estudiar su viabilidad y en cuanto tenga el resultado lo trasladaré. Para mejorar la movilidad de Granada y de su área metropolitana, hay que a tomar decisiones por todos los frentes, favoreciendo la construcción del metro, el uso del transporte público y también sumando nuevas infraestructuras que saquen coches de una Circunvalación que hoy está colapsada y que es consecuencia de no haber invertido lo suficiente en otras vías que unían la ciudad con el Área Metropolitana, las famosas VAUS que no se construyeron. Todas pintadas en nuestro PGOU desde hace 20 años. Por cierto, ahí los ecologistas debieron callarse todos porque nadie se significó. Quien no cumplió con su construcción fue el Partido Socialista.

"A la izquierda andaluza se le han caído muchas banderas, también la de ser los más sociales”

–¿Y qué opina del cambio de normativa para que la Vuelta a España pueda llegar hasta el Veleta?–Que la Vuelta escoja a esta tierra es una proyección. Creo que en Granada debemos abandonar las polémicas, debemos sentirnos orgullosos de poder tener una etapa de montaña como es ésta y la subida al Veleta, al pico más alto de nuestro país. Exhibir Granada y entre todos sentirnos orgullosos de ese valor que es medioambiental pero que es patrimonial, lo que supone nuestra sierra y el parque de Sierra Nevada. El impacto de una carrera evidentemente se mide, no estamos hablando de una caravana de coches de alta gama. Y una cosa, no voy a tolerar que nadie me dé lecciones a mí de cómo cuidar el entorno y respetarlo. Hemos sido capaces de aprobar una ley que lleva en su título sostenibilidad, como es la LISTA, que aboga por que todos los proyectos sean sostenibles. Existen controles suficientes en las leyes para favorecer esa sostenibilidad y cuidar el entorno. Este es un Gobierno que impulsa la revolución verde en todas las políticas que tiene en marcha. He implantado un sello verde en la construcción de todas las infraestructuras que va muy por encima de lo que me exige la ley, adquiriendo materiales sostenibles.

–De la propuesta del Ayuntamiento de Granada para llevar la estación a los terrenos de Vega, la Junta tendrá mucho que decir, porque hay que cambiar el planeamiento. –Decisiones tan estratégicas y que afectan tanto a una ciudad deberían contar con un amplio acuerdo y consenso y analizarse en profundidad de forma sosegada. Esto no son decisiones que se filtran y ya está. Creo que a los granadinos nos ha costado mucho contar con una estación AVE en el centro de nuestra ciudad, que es a lo que aspiran todas las ciudades y más si son monumentales y turísticas, con alto patrimonio como es la nuestra. Creo que debería estar más preocupado el Ayuntamiento, su alcalde, en exigir más servicios, más conexiones, de alta velocidad. Y trabajar, puesto que está impulsando un nuevo planeamiento, desde el acuerdo y desde el consenso. Se ha preparado todo para asumir esa estación donde está y hoy está en el centro, de fácil acceso a nuestro centro histórico, bien comunicada con transporte público. Tiene hasta una parada de metro y un parking. Y además está afección a la Vega. A mí me parece sorprendente. Pero también hemos visto cómo muchos alcaldes socialistas del Área Metropolitana de Granada se han comido toda la Vega que han podido en sus municipios. Luego, lecciones las justas respecto al medio ambiente y a la protección de la Vega.

–¿Se rebela contra quienes reparten carnés? –Creo que al PSOE se le están cayendo muchas banderas, una de ellas la de la defensa del medio ambiente. Andalucía tiene que crecer y desarrollarse protegiendo nuestro patrimonio, su litoral, nuestro medio natural, porque es riqueza y lo estamos haciendo desde el convencimiento. A la izquierda andaluza se le ha caído la bandera de ser los más sociales cuando este Gobierno ha invertido más que ningún otro en política social. Hemos invertido más que nunca en educación y en sanidad, hemos conseguido dignificar a nuestros maestros y también a nuestros profesionales sanitarios. Al Partido Socialista de la fusión hospitalaria, el que cerró hospitales, el que dejaba las obras incompletas, se le caen las banderas.

–¿Y la bandera de la igualdad? –Defender la igualdad es trabajar para que sea efectiva. Que las mujeres puedan tener un empleo. Las mujeres andaluzas cuentan hoy con más medidas para poder conciliar.