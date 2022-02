Espadas pide en Granada un "gran acuerdo por la sanidad de Andalucía"

El secretario del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido este jueves en Granada que se produzca "un gran acuerdo por la sanidad de Andalucía", para así poder paliar las deficiencias, a su juicio, que existen en el Sistema Andaluz de Salud, y ha pedido a la Junta que no se escude en la pandemia del Covid-19 como "justificación" de la mala situación de la sanidad en la comunidad autónoma.

Espadas, que se ha reunido con representantes granadinos del Sindicato de Enfermería SATSE para analizar el sistema sanitario y la atención primaria de Granada y Andalucía, ha pedido a la Junta que "invierta más recursos económicos y humanos para salir del colapso que vive la sanidad".

El secretario general cree que ese gran acuerdo por la sanidad "solo se podrá alcanzar en un arranque de legislatura y con la fuerza parlamentaria necesaria para poder hacer una ley que blinde el nivel de inversión y crear un plan para toda la legislatura que aborde el desarrollo y la carrera de los profesionales sanitarios y su estabilidad laboral".

Espadas cree que desde la Junta de Andalucía "parece que no hay voluntad de hablar, rebajar la tensión que sienten los profesionales del sistema", y ha valorado que espera que su propuesta "no caiga de nuevo en saco roto". "Estoy poniendo el acento en que esto es muy grave, no es para que se ofendan, es para que se tomen decisiones y se busquen respuestas a los problemas de hoy. Altura de miras para fijar en los objetivos", ha indicado.

"Vamos a tener un debate en la sociedad. ¿Cuál es el sistema sanitario publico que queremos para Andalucía?, ¿Cuánto estamos dispuesto a invertir?. ¿Cuáles son los plazos que queremos para las listas de espera?, o sobre todo, ¿Estamos dispuestos a invertir lo que necesita la sanidad primaria y así no explotar a hospitales, urgencias o renunciamos a lo que el SAS necesita para quedarnos con un sistema mediocre?", se ha preguntado.

Espadas ha valorado que, en la actualidad, "Andalucía es el penúltimo territorio de España en dinero destinado por habitante a la sanidad", y ha asegurado que los plazos de listad de espera "son inasumibles", a la vez que ha recordado que en la atención primaria a día de hoy "no se atiende de forma presencial y no se dan citas en medicina de familia", y eso genera "inquietud permanente".

"Esperamos que la Junta invierta más recursos económicos y humanos para salir del colapso y que se afiance la sanidad andaluza, para así que todos los ciudadanos puedan acceder al cuidado de la salud. Esto no se resuelve pagando horas extras por la tarde o poniendo dineritos para pasar la sexta ola. Un modelo mediocre nos lleva a que a los ciudadanos no les queda más remedio que ir a la sanidad privada. Este no es el modelo en el que llevamos trabajando años en Andalucía", ha relatado.

Sobre el plan de refuerzo que la Junta de Andalucía presentó a principio de semana, Espadas ha asegurado que no se puede llamar así "a pagar unas horas extra a los mismos profesionales que ya trabajan por la mañana y que trabajen en la tarde también", y lo ha calificado de "una tomadura de pelo, una medida puntual para un personal ya de por si saturado. La Consejería y el consejero Aguirre lo saben, hay que abordarlo de otra manera".

Reunión con sindicatos

Sobre la reunión con los representantes sindicales de la sanidad, Espadas ha comentado que sus reivindicaciones "nos preocupan y ocupan, y todas las posibilidades de dialogo para darle solución a los problemas es lo que la sociedad demandan".

"Coincido en lo productivo de estos trabajos y el conocer las propuestas para mejorar el sistema sanitario es necesario para que se recupere. Lo que se ponen en la actualidad son parches y no soluciones en profundidad. Los problemas se han agravado", ha valorado.

Por su parte, la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería SATSE en Granada, Fayna Gómez, ha asegurado que el encuentro con Espadas ha sido "productivo" porque han podido intercambiar con el "inquietudes y preocupaciones" de lo que ocurre en el Sistema Sanitario Andaluz.

Gómez ha asegurado que el déficit de personal tanto de enfermería como fisioterapia "esta poniendo en riesgo la salud de los pacientes", y ha recordado que la falta de este personal "aumenta la mortalidad" entre la población.

"Existen deficiencias a nivel de profesionales, y tenemos la inquietud de cuando se va a resolver esta deficiencia. En Atención Primaria ya sabéis en que situación se encuentran. No podemos atender a la gente como se necesita. Se nos han prometido muchas cosas, como la ley de seguridad, pero lo prometido nunca llega", ha espetado.

La representante de SATSE ha recordado que para el jueves 10 de febrero hay convocadas concentraciones frente a los centros de salud de toda España para reclamar que se mejoren las condiciones de este colectivo, porque ya no soportan las condiciones y las tensiones que sufren. En Granadas la manifestación será en el centro de salud de Gran Capitán.

Sobre el refuerzo anunciado por la Junta, Gómez ha valorado que "reforzar es lo que hay que hacer cuando hay lo necesario, lo que se esta incorporando es para cubrir lo deficitario", y ha denunciado que con ese plan lo que se intenta "es cubrir huecos que no deberían existir".