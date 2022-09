La FAMP pide a la Junta que aumente la financiación de los materiales del PFEA

La subcomisión de diputaciones provinciales de la FAMP, presidida por José Entrena, presidente de la Diputación de Granada, ha acordado en la reunión mantenida este lunes, “solicitar a la Junta de Andalucía que se aumente un 15% el porcentaje de financiación para sufragar el coste de los materiales de las obras" que ejecutan los ayuntamientos con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

La reunión telemática ha contado con representantes de todas las diputaciones provinciales andaluzas y Entrena ha subrayado que “este programa se fundamenta en la colaboración de las distintas administraciones: Gobierno de España, Junta de Andalucía y diputaciones, correspondiendo a la Administración Autonómica y a los gobiernos provinciales hacerse cargo de la partida destinada a los costes de los materiales”.

De igual manera, ha recordado que “hasta ahora, el porcentaje que destinan la Junta de Andalucía y las Diputaciones provinciales para esta finalidad alcanza el 45% de la cantidad que el Gobierno central aporta para los costes salariales”.

Pero también ha advertido que durante 2021 y, especialmente desde la invasión de Ucrania, “se ha producido un incremento en el coste de los materiales que oscila entre un 10% como mínimo y un 20%. Por lo que, “si no se produce un incremento proporcional que venga a dar respuesta a esta problemática coyuntural que de forma acusada afecta a los materiales, serán los ayuntamientos los que tengan que soportar el sobrecoste, si quieren hacer un volumen de obra similar al del ejercicio anterior con cargo al PFEA”.

Ante esta situación, el presidente de la subcomisión ha planteado que “el porcentaje de financiación, en el marco del convenio del Programa de Fomento de Empleo Agrario entre la Junta de Andalucía y las Diputaciones provinciales sufra, coyunturalmente, una subida desde el 45% al 60%, con respecto a la cantidad total que el Ministerio aporta para los costes salariales”.

Por otra parte, Entrena ha explicado que en la comisión que se celebró en mayo y en la que se aprobó el reparto del dinero que corresponde a Andalucía y a cada una de sus provincias, “se tuvo conocimiento de la subida de un 5% que el Gobierno de España aplicaba para los costes de mano de obra con cargo al PFEA 2022”.

En este sentido, apuntó que “desde el municipalismo, en aquella comisión ya expusimos que la subida de los materiales era muy superior al 5% y que si no se actuaba en consecuencia se corría el riesgo de que los ayuntamientos no pudieran comprar materiales o finalizar obras ya comenzadas, al no contar con la financiación necesaria para hacerse cargo de la subida de los materiales”.

“Las diputaciones provinciales se comprometieron en la comisión a asumir la subida de materiales que se acordara, “en la proporción establecida hasta ahora, es decir, un 75% la Junta y un 25% las Diputaciones. La Junta no se manifestó en ese momento y necesitamos que se comprometa de la misma forma que estamos comprometidas las Diputaciones, porque los ayuntamientos no están en condiciones de seguir aportando una financiación que no tienen para programas en los que no están obligados”, ha remarcado Entrena.

Como conclusión, el presidente de la Subcomisión de Diputaciones de la FAMP, ha planteado elevar una petición a la Junta de Andalucía con tres propuestas concretas: “que se incremente desde un 45% a un 60% la financiación para sufragar los costes de los materiales del PFEA, porcentaje que se calcula respecto a la cantidad que el Gobierno Central aporta para los costes de mano de obra; el compromiso de las Diputaciones provinciales de asumir de ese 15% de incremento la parte que les corresponde (25%); y, por último, solicitar que se puedan revisar los precios de las obras que se hacen con cargo al PFEA de la misma forma que se ha hecho con el resto de programas de inversión que la Junta o las diputaciones están llevando a cabo”.