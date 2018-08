Fallece un hombre de 70 años tras caerse de su tractor en Zújar

Un hombre de unos 70 años falleció ayer en su finca de la localidad de Carramaiza, en el término municipal de Zújar, en el norte de la provincia de Granada, cuando trabajaba con su tractor y, por razones que se desconocen, se cayó del mismo.

Según informó el servicio de Emergencias 112, un particular avisó a las 12:30 horas de esta caída, en el camino del pantano. El cuerpo no estaba atrapado ni presentaba heridas, y el tractor estaba alejado del mismo, como si hubiera seguido funcionando tras el percance. No se trata de un accidente laboral, pues el fallecido desempeñaba sus labores en una finca de su propiedad.