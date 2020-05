Fernando Simón, sobre la exclusión de Granada de la fase 2: "Lleva solo una semana en la primera"

El doctor Fernando Simón ha asegurado que el criterio de esperar 14 días entre fases "no está grabado a fuego", ha dicho el experto y ha añadido que valorarán "muy detalladamente" la posibilidad de reducir los tiempos en la desescalada en determinados casos, dando el "peso adecuado a diferentes indicadores". No obstante, ha argumentado que "la reducción de riesgos es mucho mayor que en la fase 2. En esa situación se han encontrado, por ejemplo, Málaga y Granada, a las que, a pesar de que les acompaña su capacidad de diagnóstico precoz como de asistencia sanitaria y Atención Primaria y su evolución epidemiológica es "muy buena", no se les ha autorizado progresar a la fase 2 porque solo llevan una semana en la primera.

Los criterios de evaluación de cambio de fase van cambiando a medida que lo hace la epidemia, y ahora lo que prima es la capacidad de detección precoz, el seguimiento de los casos y sus contactos, lo que implica reaccionar "rápido de cara a un brote".

"Sería interesante que ninguna provincia diera un paso atrás, que fuéramos capaces de actuar de forma muy localizada en un territorio mucho más pequeño; si es así, las acciones son las habituales de control de brotes, y no necesitamos una orden ministerial", ha aclarado.