Fiscalía mantiene la petición de 26 años por el asesinato de Güevéjar

La Fiscalía mantiene su petición de 26 años de prisión para un hombre acusado de contratar a otro para que asesinara al novio de su expareja por celos, víctima a la que dispararon en cuatro ocasiones en la puerta de su vivienda antes de huir en un coche robado e incendiarlo para eliminar pruebas.

Durante la cuarta sesión de juicio con jurado popular, que acoge la Audiencia de Granada, el Ministerio Público ha solicitado 22 años por el delito de asesinato, dos por el de tenencia ilícita de arma, y otros dos años de prisión por el de daños por incendio.

Las acusaciones particulares piden, de forma definitiva, 25 años de prisión por asesinato y otros dos años por el delito de tenencia ilícita de armas, mientras que las defensas de los dos acusados solicitan la libre absolución.

El pasado lunes, durante la primera sesión, el hombre acusado de encargar a otro que matara al novio de su expareja y el supuesto sicario negaron el crimen, ocurrido en agosto de 2017 en Güevéjar.

Serafín A.F. e Ignacio F.S. son juzgados por asesinar presuntamente de cuatro disparos en la puerta de su vivienda a la pareja de Rabia, mujer con la que el primero mantuvo una relación, fruto de la cual tuvieron un hijo, y de la que estaba separado.

El primer acusado declaró ante el jurado popular que solo conocía al otro procesado de una vez que le arregló el coche y negó que lo contratara para matar al novio de su expareja, con el que no tenía ningún tipo de relación.

“A mí me ha destrozado esta mujer la vida, maldita sea la hora en la que la conocí”, sentenció Serafín, que aclaró asimismo que no perseguía ni vigilaba a Rabia y que insistió en que no tiene “nada que ver” con el crimen, del que se enteró al día siguiente.