La Fiscalía deja sola a la Junta en el recurso contra la sentencia absolutoria de la excúpula de la Alhambra en el caso Audioguías

La Fiscalía de Granada no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial que ha absuelto a la exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, y al resto de los acusados en el Caso Audioguías. A pesar de que el Ministerio Público mantuvo hasta el final del juicio la petición de penas de has cinco años de cárcel, ahora ha decidido atenerse a la resolución de los magistrados granadinos y no seguir el trámite de apelación que permiten las leyes procesales.

La Junta de Andalucía, que ha ejercido la acusación particular en este proceso, sí recurrirá la sentencia absolutoria, según informa Europa Press. Esta parte ya remitió un escrito a la Audiencia Provincial exponiendo que no está de acuerdo "con algunos de los pronunciamientos" de la sentencia. Los servicios jurídicos de la Junta no comparten la resolución y en su escrito aluden, como posibles vías del recurso, a una vulneración de la tutela judicial efectiva y a la falta de motivación de la sentencia absolutoria. A juicio de esta parte, la sentencia "yerra al valorar el certificado de la Administración Tributaria que certifica que la mercantil estaba embargada y no tenía capacidad para contratar con la administración cuando los investigados decidieron prorrogar el contrato".

Tampoco comparte La Junta las valoraciones en lo que respecta a los documentos sobre el cálculo del canon, las compensaciones "indebidas" y la supuesta "modificación ilegal del contrato" y cree que se consideran "como hechos probados conceptos que predeterminan el fallo de la sentencia".

La Fiscalía solicitó una condena de cinco años de prisión para la exdirectora de la Alhambra, que dimitió en 2015 por este caso, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y también para la que fuera secretaria general del monumento, Victoria Eugenia Chamorro. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pidió una pena de diez años de prisión y multa de un millón de euros. Junto a ello, el fiscal solicitaba que los acusados indemnizaran de manera conjunta y solidaria al monumento en algo más de 1,2 millones de euros.

Todos los acusados en este caso han sido absueltos por la Audiencia Provincial tras determinar que no han quedado acreditadas las irregularidades que se les atribuían y no se ha producido perjuicio económico para el monumento, que el fiscal en su día cifró en más de un millón de euros, ni un beneficio personal injusto para el empresario que explotó el servicio.