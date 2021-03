Francisco Rodríguez, "un ejemplo de unidad" elegido como presidente provincial del PP de Granada

No hubo baño de masas -cosas del coronavirus-, ni tampoco polémica o tensiones en torno al proceso, sino todo lo contrario. El XV Congreso Provincial del PP de Granada, que se celebró la mañana de este sábado 6 de marzo, se alejó por completo de aquella cita turbulenta que los populares vivieron hace cuatro años. En todos los sentidos. Francisco Rodríguez, único candidato a la presidencia provincial PP de Granada -que ejercía desde que en septiembre se le encomendara esta labor vía Madrid-, salió elegido tras lograr el apoyo del 98,5% de los votos emitidos, una muestra de que, como expresó la encargada de inaugurar la cita, la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, "es el que aúna a todo el PP de Granada"... O casi, pues hubo tres personas que emitieron su voto en blanco, a las que "tiene que convencer para el próximo Congreso", según le encomendó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que fue el encargado de la clausura de una cita con acceso restringido, en lo que a la presencia se refiere.

La situación de la pandemia obligó a que el cónclave se celebrase en la sede de los populares de la calle Andrés Segovia, con un aforo reducido a solo 70 personas, quedando el resto emplazadas a seguirlo de forma online, sin que eso impidiese la posibilidad de hacer varias lecturas. La primera, que todo fue según lo previsto y que se refrendó esa postura que hace meses se venía defendiendo de que aparentemente Rodríguez es el "ejemplo de unión" del partido en Granada: de los 338 votos emitidos, 335 fueron a favor y tres fueron en blanco.

La segunda, que los detalles también cuentan, como lo fue la ausencia de Sebastián Pérez, la aparición por videollamada de su sucesor en la presidencia hasta el pasado septiembre y delegado de la Junta en Granada, Pablo García, que sigue convaleciente tras haber sufrido una neumonía derivada del coronavirus, o la comparecencia telemática del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que por motivos de agenda no pudo acudir. Y la tercera, que todo ello se traduce en la confirmación de que tras la tormenta, la calma se ha instaurado en el PP granadino.

"Francisco Rodríguez es el que aúna a todo el PP de Granada y cuenta con el respaldo de la dirección regional y la nacional", aseguró Loles López, encargada de inaugurar este XV cónclave, que tuvo a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, como maestra de ceremonias y con el que el PP Andaluz inicia su tour de congresos provinciales que, a diferencia del granadino, no cuentan con tanta paz interna. Algo que hizo que, precisamente, tanto López, como Carazo, García Egea o Juanma Moreno, lo pusiesen como ejemplo.

"Es un congreso marcado por la unidad y el consenso. Si no conseguimos hacer congresos de unidad donde todos los afiliados, piensen como piensen, estemos sumando y empujando en la misma dirección evidentemente habremos cometido un enorme error colectivo", expresó el presidente de la Junta de Andalucía durante su intervención, mientras que el propio Rodríguez aseguró que las direcciones regional y nacional han visto en Granada "un modelo de regeneración y no confrontación que creo que tenemos que exportar a otras provincias".

Si bien, no fue el único punto en el que coincidieron, pues el reto de recuperar la capital también fue uno de los objetivos principales que se abordaron, cuando apenas faltan un par de meses para que se cumpla ese plazo de cara al supuesto acuerdo del famoso 2+2 que de momento sigue en stand by. Tanto Carazo como Loles López pusieron el foco sobre un objetivo que Francisco Rodríguez tampoco olvidó durante su discurso. "No podemos estar en Granada por debajo de los once concejales", dijo, tras lo que se dirigió directamente a los concejales Luis González y César Díaz para pedirles "echar el resto", contando "con el apoyo fundamental del partido, porque el PP tiene mucho margen de mejorar en Granada".

Durante su discurso, Rodríguez reivindicó la importancia del trabajo desde la bases -algo que también abordó durante la clausura García Egea- con el fin de impulsar así no solo el partido, sino Granada, Andalucía y el resto de país, ante lo que anunció el proyecto "Apadrina un pueblo", con el fin de tener presencia "y estructuras" en todos los municipios granadinos y así comenzar a trabajar por recupera aquellas alcaldías que no tienen, así como la Diputación.

En materia de Turismo, Rodríguez abordó la importancia de que "a parte de la Alhambra, Granada es mucho más. No podemos permitir que la gente pare en Málaga en crucero, vengan la vean y se vayan. Tenemos el monasterio de la Cartuja, entre otros monumentos, Sierra Nevada…", enumeró el ya presidente del PP, que recuperó también el proyecto del teleférico de Sierra Nevada o de la ampliación de la zona esquiable. "¿Y si nos creemos que somos como el resto de países de Europa? Si en pueblos de la Alpujarra hubiera hoteles y se pudiera ir en teleférico a la Sierra, sería una buena forma de combatir también la despoblación", explicó.

Rodríguez tampoco se olvidó de las infraestructuras en comunicaciones, "no podemos perder el tren", dijo para reivindicar la importancia de la línea ferroviaria: "El tren lo hemos perdido durante muchos años porque siempre hemos ido tarde en Granada, como con la autovía de Motril. Tenemos el momento con los fondos europeos para que el tren Granada-Motril sea una realidad y también el Corredor Mediterráneo". Mientras que tras hablar de la ampliación del Metro y su beneficio para reducir la contaminación, la creación de carriles VAU o la mejora de carreteras, habló de la importancia de recuperar la agricultura en la Vega de Granada, ya que "hoy es un barbecho y hay que hacer que los cultivos sean rentables. Es fundamental que aprendamos y en la Costa han sabido cómo hacerlo porque han hecho que sea rentable".

De este modo, Rodríguez inicia o, mejor dicho, continúa, su andadura iniciada hace seis meses con el objetivo de volver a acercar el PP a aquellos que, como expresó el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, "se fueron por indeseables que han hecho daño al partido. Ahora vamos a intentar recuperarlos".