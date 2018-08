El Gobierno se muestra contrario a que Juana Rivas vaya a la cárcel

El Gobierno de España se mostró ayer contrario a que Juana Rivas vaya a la cárcel hasta que la Justicia se vuelva a pronunciar sobre su caso, ya que aún debe resolverse el recurso sobre la madre de Maracena a la que se le impuso una pena de cinco años de prisión y seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por dos delitos de sustracción de menores.

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, se mostró contraria a que Juana Rivas entre en la cárcel hasta que haya un segundo pronunciamiento judicial sobre su caso.

"Esperemos un segundo pronunciamiento de la justicia, del poder judicial, puesto que hay un recurso", manifestó la vicepresidenta que añadió que "Al Gobierno lo que nos preocupa, con el escrupuloso respeto que hemos de tener al poder judicial es que la señora Rivas no entre en prisión preventiva y se proteja particular y especialmente a sus hijos".

Por otro lado, la aclaración que pidió la defensa de Juana Rivas respecto a la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que la condena a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos ampliará al menos hasta septiembre el plazo para recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial.

El Juzgado recibió hasta ayer una única petición de aclaración del abogado de Rivas, José Estanislao López, en relación a que en la sentencia aparece otro de los abogados que fue designado para el juicio y no él, que fue quien finalmente la representó durante la vista oral.

El abogado también anunció su pretensión de pedir explicaciones acerca de por qué en la sentencia notificada de forma digital aparecen marcadas en azul algunas frases que a su entender no se corresponderían con la línea argumental mantenida en la sentencia condenatoria.

Sobre este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -TSJA- aclaró el lunes que la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada está completa y que en el texto "no hay nada tachado ni tapado ni, por supuesto, intención de hacerlo". En todo caso, hasta que no se resuelvan las aclaraciones no correrá el plazo de diez días fijado por el juez para presentar el recurso de apelación ante la Audiencia de Granada.

Aunque procesalmente existe la posibilidad de pedir el ingreso en prisión en tanto se resuelven los recursos, ni la acusación particular, que ejerce la expareja de Juana Rivas, ni la Fiscalía se han planteado esta posibilidad. Más de 253.000 personas han firmado la petición de Change.org para solicitar el indulto a Juana Rivas, en la que sus promotores piden al presidente del Gobierno y a la ministra de Justicia que pongan "fin a esta injustica".