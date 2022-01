Granada celebra el Año Nuevo con un 85% de ocupación hostelera

Adiós al 2021 y hola al 2022, entre la incertidumbre y el turismo. Algo así viene a ser la situación que encara Granada este fin de semana en el que arranca un nuevo año que, al igual que lo ya ocurriera hace 12 meses, vuelve a estar marcado por el ya famoso coronavirus. La actual situación de la pandemia, con más casos, pero sin que apenas revistan gravedad, ha marcado la segunda parte de la Navidad en una provincia que está viviendo cancelaciones diarias en su hostelería.

Pese a que gran parte de los establecimientos hosteleros de Granada mantuvieron sus programa de cenas y cotillones de fin de año, las anulaciones previas fueron la tónica general estos últimos días, lo que obligaron a algunos empresarios a reducir, forzosamente, estos preparativos. Así lo indicó, en declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, que aseguró, antes de que se celebrase la Nochevieja, que "la gente no sale, se han anulado casi todas las cenas de cotillones que había y otras muchas se han reducido".

Ante ello, el sector hostelero vive estos días con "los dedos cruzados por la incertidumbre reinante", debido al "poco movimiento" que está habiendo y a las "cancelaciones diarias", según Gregorio García. Y es que, mientras que en otras ocasiones la capital, por ejemplo, hubiera rozado el lleno técnico por estas fechas, este año la cifra de ocupación hostelera se ha quedado entre el 75 y el 80%.

Algo mejor, aunque no mucho, es el global de la provincia que se dio entre el pasado jueves 30 de diciembre y el próximo 3 de enero, pues el número de camas ocupadas estaba en el 85%, mientras que en la Costa, la cifra oscilaba en torno al 50%. "La ocupación para el fin de semana está entre el 40 y el 50%, algo que, teniendo en cuenta que en la Costa del Sol están por debajo del 50%, no está del todo mal", explicó a Granada Hoy, el presidente de los Hosteleros de la Costa, Jesús Megías, que además insistió en que, precisamente, la Navidad no es una de las épocas fuertes a nivel turístico para el litoral.