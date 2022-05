Granada Laica presenta alegaciones al Plan Estratégico de Subvenciones de la capital por la ausencia de criterios objetivos

La asociación Granada Laica ha presentado una serie de alegaciones al Plan Estratégico de Subvenciones (2022-2024) del Ayuntamiento de la capital, al considerar que su ejecución se aparta "de manera radical" de uno de sus principales apartados. En concreto, el colectivo hace mención al apartado que habla de la "objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución de los fondos públicos" entre las ONG.

Según Granada Laica, en este apartado se "hace hincapié en la no discriminación” entre estas organizaciones no gubernamentales, por lo que la concesión de subvenciones se hará conforme "criterios previamente establecidos". No obstante, según denuncia este colectivo, de los casi tres millones de euros que el Plan de Subvenciones Municipales repartirá este año entre asociaciones, "solo 500.000 se dotan mediante la modalidad de concurrencia competitiva". El resto, según una nota de prensa remitida por Granada Laica, "se otorgan mediante adjudicación nominativa, bien sea por convenio (la casi totalidad), o por resolución".

Entre las alegaciones presentadas por la asociación, se encuentra el hecho de que "a pesar de que se apela a los principios de igualdad y no discriminación", la mayoría de estas asignaciones "van a entidades confesionales, que pueden llevar a los beneficiarios finales a percibir acciones de caridad y no de justicia y servicios sociales", una situación que para la asociación conculca "el principio de respeto a las condiciones de igualdad mediante concurrencia competitiva", y además "se está violando el principio de aconfesionalidad exigible a las instituciones públicas", como es el Ayuntamiento.

Por otra parte, la asociación cuestiona que "para promover acciones de interés ciudadano", el Ayuntamiento de Granada no haga el mayor uso posible de sus propios recurso, si realmente "se pretende incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público".

Por todo ello, Granada Laica concluye sus alegaciones pidiendo al Consistorio "que potencia la acción directa mediante la promoción de los servicios sociales y de instalaciones propias o públicas", al tiempo que las subvenciones y ayudas "se realicen mediante concurrencia competitiva abierta, en la que deben primar las entidades no confesionales y sin connotaciones ideológicas".