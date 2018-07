Granada le arrebata a Sevilla y Málaga la Sección de Apelación Penal del TSJA

Granada le gana la primera batalla judicial a Sevilla y Málaga tras decidir el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la nueva Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ubicará en la capital granadina para hacer efectiva la segunda instancia penal. Se trata de una victoria momentánea ya que el CGPJ deja abierta la puerta a un traslado en un futuro, pero la realidad ahora mismo es que esta nueva sección entrará en funcionamiento el próximo 1 de septiembre en los juzgados de Plaza Nueva, en la sede del Alto Tribunal Andaluz. El único pero es que lo hará de forma precaria, puesto que arrancará con un solo magistrado de los tres que deben componer dicha Sección.

Esta resolución del máximo órgano de gobierno de jueces es un estímulo para los profesionales del derecho en Granada, que desde hace más de un año vienen reivindicando la condición de capital judicial andaluza que se recoge en el Estatuto de Autonomía frente al proyecto de la Sala de Gobierno del TSJA para descentralizar las secciones penales y repartirlas entre Granada, Sevilla y Málaga. La contienda desatada entre los juristas de las tres provincias no tuvo un componente únicamente sectorial sino que se trasladó al patio político y motivó hasta la creación de la plataforma Juntos por Granada (JxG), constituida para defender la capitalidad judicial pero con un alto contenido político que no se ha llegado a plasmar en un partido.

Granada gana, por ahora, su primera batalla por mantener su estatus de capital judicial andaluzaLa orden aclara que la sección podría moverse en función de lo que se apruebe en un futuro

De esta forma, el CGPJ acordado ayer, por unanimidad, informar favorablemente, "con carácter general", el Proyecto de Orden Ministerial por el que se dispone la fecha de efectividad de una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

El informe aprobado por el Pleno concluye, en vista de las consideraciones hechas anteriormente, que de las seis plazas creadas en Andalucía por el Real Decreto 229/2017 "resultan necesarias tres para afrontar la carga de trabajo de la Sala y, por tanto, han de hacerse efectivas con carácter inmediato, lo que permitirá la constitución de una de las dos secciones de apelación penal". Además, el texto recuerda que el ámbito territorial de este TSJA comprende ocho Audiencias Provinciales, con un total de 26 Secciones penales, y que el citado Real Decreto contempla la necesidad de dos distintas Secciones de Apelación Penal, cada una de ellas con tres magistrados, "de manera que si bien la puesta en funcionamiento de una sola plaza de magistrado lo es en igualdad con lo dispuesto para los Tribunales de Cataluña y de Madrid, supone en términos relativos una evidente situación de discriminación que además no tiene fácil justificación, puesto que la reducción en este caso no es de dos plazas, sino de cinco de las plazas creadas y necesarias".

Por último, el proyecto de orden ministerial prevé que la Sección de Apelación Penal que arranque su actividad el próximo 1 de septiembre tenga su sede en el TSJA de Granada, previsión que se corresponde con el RD 229/2017, cuya exposición de motivos aclara que la sede y circunscripción territorial será la propia de la Sala de lo Civil y Penal, sin perjuicio de lo que, en su caso, pueda aprobarse de futuro.

La propuesta de deslocalización del Alto Tribunal Andaluz fue ya motivo de controversia entre colectivos profesionales de la Administración de Justicia, administraciones pública y partidos políticos. pues Málaga, Sevilla y Granada pedían ser sede de las nuevas secciones penales. Fue en abril de 2017 cuando la Sala de Gobierno del TSJA acordó proponer que se desplacen las dos secciones penales de apelación a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación "suficiente" de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

El Alto Tribunal Andaluz informó entonces de que este acuerdo fue aprobado por 23 votos de los 28 asistentes, ya que cuatro miembros del Pleno no pudieron asistir. Junto a ello, el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, anunció un voto particular, al que se adhirieron tres miembros. En dicho voto particular, Del Río defendió que "no concurren circunstancias objetivas para esa división en el momento actual y no contribuye a una mejor administración de justicia", por lo que "es más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento".