Granada por el Tren achaca los retrasos a la “falta de mantenimiento”

Después de dos días con retrasos acumulados de 69 y 38 minutos, respectivamente, el Talgo que hace el recorrido de vuelta entre Madrid y Granada volvió a la normalidad y completó el viaje sin demoras.

Sin embargo, desde la Plataforma Provincial Granada por el Tren no están satisfechos y mantienen el nivel de crítica hacia Renfe y hacia el Ministerio de Fomento, a los que acusan de no llevar un mantenimiento adecuado de los vehículos que realizan el trayecto entre Chamartín y Andaluces.

Juan Pérez Unquiles, miembro de la comisión de comunicación de Granada por el Tren, cree que hay varios motivos para explicar un servicio que consideran “insuficiente” para las necesidades de la ciudad y la provincia.

De un lado, la “falta de mantenimiento”. “Ese contrato, o no es efectivo, o no es eficiente, de tal manera que trenes que en teoría deberían funcionar bien, no lo hacen”, explicó a esta redacción el activista.

La base de esta deficiencia tendría su origen, según Pérez Unquiles, en la subcontratación de los servicios de mantenimiento a otras empresas como Actren, constituida en 2007 y controlada por Renfe al 49%, y por la constructora de trenes CAF al 51%, cuya plantilla es “tan escuálida” que no puede dar abasto para el cuidado de vehículos como la locomotora 334, la que hace el servicio Talgo Granada-Madrid, que es conocida por sus frecuentes problemas técnicos.

“Un tren con entre diez y quince años, con un adecuado mantenimiento, no debería dar problemas. La vida de un tren es de 30 años”, explica.

De otro lado, el activista reivindicó para este tren un “horario que debería ser mejor” y un precio como “el autobús o el AVE a Madrid”, ya que “no tiene sentido que la otra opción, que es más rápida, sea más barata que el Talgo”.

Pérez Unquiles también criticó a los sucesivos Gobiernos de la nación por “deteriorar el tren público” en favor de la Alta Velocidad, cuando “cada día viajan como máximo 25.000 personas en AV, y 2 millones en convencional”.

Esto ha provocado que los servicios tradicionales den cada vez más problemas, como en este comienzo de año ha sucedido con el Talgo a Madrid y los Medias Distancias de la región de Extremadura. Pérez Unquiles se pregunta “a quién van a cesar”, ya que cuando se dieron los primeros problemas en la comunidad vecina hubo destituciones en Renfe.

Estos trenes que vendrán a operar a Andalucía en breve no preocupan al portavoz de la plataforma, ya que son vehículos que “están en vida útil”, y que con un “mantenimiento adecuado no tienen que causar problemas”.