Granada gastará el doble en luz por la subida de precios

Granada ha previsto en el presupuesto recién aprobado para 2022 (y que previsiblemente durará también para 2023) un incremento millonario en las partidas de consumo eléctrico ante la subida de precios por la situación mundial derivada de la guerra en Ucrania y el suministro de gas. Un incremento que busca también solucionar un problema que se encuentra el Consistorio y es que se quedan desiertos los contratos de suministro de energía por la incertidumbre de las empresas. Así, el Ayuntamiento tiene presupuestado gasto en luz por casi 5 millones de euros más que el aprobado en 2020, fecha del último presupuesto.

Según el presupuesto aprobado inicialmente el viernes, este año se contará con 5,3 millones de euros para pagar el consumo eléctrico del alumbrado público, además de unos dos millones para el consumo de luz en los edificios municipales, entre otras partidas de gasto en consumo eléctrico. Una cifra muy superior a la recogida en estas partidas en las cuentas de 2020. En esos presupuestos, aprobados en plena pandemia, se destinaban algo más de 3 millones para el alumbrado y 1,3 para pagar la luz de los edificios municipales.

Las partidas se duplican

Por partidas, el consumo eléctrico de los semáforos pasa a contar con un gasto de 93.144 euros en 2020 a 178.408 euros este 2022. El consumo eléctrico del alumbrado extraordinario (Navidad y otras fiestas) sube de 100.153 euros a los 191.832 del presupuesto de este año. Para pagar la luz de las fuentes ornamentales se pasa de 251.363 euros a 481.460 euros y para el consumo eléctrico de la Concejalía de Deportes (las instalaciones deportivas municipales) se sube de 340.565 a 652.316. El alumbrado de los colegios contará con un presupuesto este año de 664.766 euros frente a los 347.065 euros de 2020. Las dos grandes partidas también se se duplican: el consumo eléctrico de las dependencias municipales (el edificio de Plaza del Carmen, Mondragones o Gran Capitán, entre otros) contará con un presupuesto de 2,6 millones frente a los 1,3 de 2020 y la luz del alumbrado público (farolas) supondrá 5,3 millones para gasto frente a los 2,7 del último presupuesto.

Un incremento considerable por la previsión de precios ya que en la práctica se tiende a reducir el consumo con medidas como la instalación de luces LED, un cambio que se sigue produciendo en la ciudad para mejorar la sostenibilidad. Con todo, el decreto aprobado por el Gobierno y que entrará en vigor esta semana busca ahorrar también algo en la factura con la orden de apagar los edificios municipales a las diez y controlar la temperatura de la climatización, lo que reducirá gastos. El concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, ya dijo la semana pasada que todo lo que se ahorre en este gasto se destinará a otras partidas de la ciudad.

Reunión estatal para acordar la aplicación del plan de ahorro de energía

Precisamente sobre la aplicación de ese plan de ahorro estatal a partir de este miércoles, y para unificar criterios ante las críticas y dudas surgidas estos días, el Gobierno ha convocado para este lunes a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión telemática con los técnicos del Ministerio para "alinear las políticas de ahorro energético de todas las administraciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento del Real Decreto Ley.

Se trata de una reunión de la Conferencia Sectorial de Energía para analizar con los responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio los detalles del plan de ahorro energético para reducir la dependencia del gas natural en el contexto de la guerra en Ucrania.

La reunión estará presidida por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. "El objetivo es alinear las políticas de ahorro y la eficiencia energética en todas las administraciones y reafirmar así de forma solidaria el compromiso de ahorro de un 7% del consumo energético adquirido por España ante la UE. Además, servirá para "despejar dudas sobre el alcance y aplicación de las disposiciones" del Real Decreto que entrarán en vigor a las cero horas del miércoles 10 de agosto.

Granada, con los deberes hechos

El Ayuntamiento de Granada ya confirmó la semana pasada nada más conocerse las medidas que se cumpliría el plan y se apagarán los edificios municipales a las diez de la noche. Además, se ajustarán las temperaturas de los sistemas de climatización para cumplir los límites establecidos. Aunque Granada sale ya con deberes adelantados. Según explicó la alcaldesa en funciones Ana Muñoz la semana pasada, el Ayuntamiento de Granada ya tiene sistemas de control y eficiencia energética. Según Muñoz, "en todos los despachos hay sensores que si no hay movimiento apagan directamente la luz y la climatización de la estancia". Unos sistemas que se revisarán para garantizar su correcto funcionamiento. Muñoz dio su respaldo al plan asegurando que "son decisiones basadas en las opiniones de los expertos y que es necesaria la contribución de todos en un escenario de emergencia climática como la que estamos pasando y con las limitaciones en el uso de la energía y los precios".

El plan de ahorro energético del Gobierno afecta a diferentes establecimientos como cines, comercios, grandes almacenes, hoteles y edificios públicos. Además de apagar escaparates a las 22:00, el uso del aire acondicionado en verano no puede estar por debajo de los 27 grados y en invierno no se podrá subir la calefacción de los 19 grados. En esta semana se han ido aclarando aspectos como que los límites en la climatización no afectarán a los museos, que los monumentos como la Alhambra quedan exentos de apagar el alumbrado ornamental o que los comercios y bares podrán bajar el aire acondicionado a los 25 grados.