Granada ayer, suspenso en ortografía

Leemos en la prensa actual el suspenso en las oposiciones a un profesor de Secundaria con faltas de ortografía. Y es que lo de la ortografía en la escuela no parece tener arreglo y hasta vamos a peor. Todavía habrá quien recuerde aquel patinazo de los parlamentarios del PNV que en 2009 presentaron una moción para "aprovar" ayudas para unas "hinundaciones"… Y en un intercambio de cargos ministeriales en 2008 aparecía escrita en la cartera del ramo "Ministra de Heducación".

¿Y de la caligrafía? Allá por los años 90, recién implantada la LOGSE, hubo profesores muy "modelnos" que predicaban sin pestañear que obligar a los alumnos a una escritura caligráficamente correcta era coartar su libertad y abortar la personalidad. Podían quedar traumatizados, decían. Y ahora ahí están las consecuencias; no hay quién lea sus exámenes.

A principios del siglo XX se nombró en Granada una llamada Comisión Municipal cuya finalidad era la corrección de estilo; se trataba de poner orden en los rótulos y anuncios exhibidos por toda la ciudad porque los comerciantes de entonces apenas sabían escribir.

Según la intervención pública que hizo el senador granadino Sr. Mataix, basándose en los datos de la Reseña Geográfica y Estadística de 1912, el índice de analfabetos rondaba el 60%. Dadas estas circunstancias y la enorme carencia de escuelas, no se podía pedir al pueblo que escribiera bien. Por eso las faltas de ortografía en los rótulos callejeros eran abundantes y realmente pintorescas.

Algunos ejemplos expuestos en la vía pública, que fueron sancionados con multas por el Ayuntamiento, hoy nos hacen sonreír: "Vino de balde Peñas"; ni el vino era de balde, ni hay comarca vitivinícola que se llame Peñas. En otro caso se intentó corregir este rótulo: "Ce limpia sonvreros de paga" pero era difícil. En una lujosa cafetería estuvo luciendo cierto tiempo el anuncio: "Café de puerto, rico". Y una céntrica sastrería vendía "Bestidos a tres perras gordas".

Pero resulta que el encargado de la Comisión Municipal nombrado para que velara por el estilo y la ortografía, al rellenar el boletín de la denuncia de un accidente callejero ocurrido cerca del Ayuntamiento al paso de un concejal, escribió lo que sigue: El que sus escribe le da parte a vu esencia de que grasia Lopez de oficio donzeya a bolcado la espuerta de vasura sobre el concegal de la parroquia…" No sé lo que pensaría de todo esto el alcalde de entonces Felipe de la Chica que vivía precisamente frente a un bar que estuvo exhibiendo durante largo tiempo un enorme rótulo en el que se anunciaban: "Cara Coles en Pepito rria".

Tan alarmante resultaba la situación que la prensa local pidió que se nombrara otra Comisión externa para corregir a la edilicia; y no faltaron los granadinos cachondos que, en tono de burla, pidieron una tercera comisión para controlar a las dos anteriores.

Pero yo creía que todo eso era en el siglo pasado; hoy, que somos bastante más "leídos y escribidos", encontramos por toda la ciudad y sin rubor algunos rótulos de perfumerías, pastelerías, cafeterías, Andalucía y hasta garajes públicos a los que les falta la tilde y no pasa nada. Y los hay peores. El último lo vi ayer: harquilo hatico en vuensuseso. Y el otro día: "bendo pizo en la reonda delelicotero".

Los profesores no debieran bajar la guardia en esto de la ortografía, sean de la asignatura que sean; y de admitir alguna licencia ortográfica yo me quedaría con esa que aparece por mayo en los puestos de la vega: se bende avas de Graná; o con la que vi en un puesto callejero el día de la Virgen de las Angustias: ay tortas de la Birjen reyena. Menos mal que no tuvo que poner "de cabello de ángel".

Querido compañero: si te han suspendido las oposiciones por faltas de ortografía, aprende a escribir y luego te presentas.