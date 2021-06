Granada lanza una compaña contra la ciberviolencia de género en las redes

Una campaña de sensibilización contra el ciberacoso y la violencia de género perpetrado en redes sociales e impulsada por el Ayuntamiento de Granada advierte del incremento de casos de este tipo de maltrato a las mujeres. Bajo el título 'No es amor, no es normal, no lo permitas', la campaña busca alertar a los jóvenes de que la violencia machista no es normal y hay que erradicarla.

El concejal de Igualdad de Granada, José Antonio Huertas, ha indicado durante la presentación que el número de mujeres que por primera vez han acudido en los primeros seis meses del año al Centro Municipal de Información a la Mujer para recibir algún tipo de ayuda o atención ha sido de 62, y 874 las atenciones de intervención social, jurídica y psicológica prestadas este año a un total de 480 mujeres.

Los profesionales reciben consultas periódicas especialmente sobre ciberviolencia a las mujeres, ya sea por parte de sus parejas o exparejas o incluso de amigos, según el concejal, que ha animado a las víctimas a ponerlo en conocimiento de sus familiares y a contactar con el área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada para recibir ayuda inmediata.

La nueva campaña consta de una producción audiovisual de cuatro episodios, que se emitirá en redes sociales, medios de comunicación y la televisión pública municipal TG7, en los que en alusión al enjambre sísmico que sufrió Granada en los primeros meses del año alerta a las jóvenes de que "la ciberviolencia es un terremoto que sí se puede parar".

El primer anuncio está protagonizado por una joven en la que relata, mientras sucede un terremoto, el ciberacoso que recibe por parte de un joven que le regaló un móvil con una tarjeta para que sólo hablará con él, situación que alude a las aplicaciones de telefonía móvil para rastrear y controlar a otras personas.

Bajo el título 'Da la réplica', el segundo anuncio lo protagoniza la misma joven, que denuncia "la basura" que supone vivir bajo las amenazas de ese chico, que no para de acosarla en las redes, por lo que asegura que ahora la que va a tomar el control va a ser ella.

El tercer capítulo, titulado 'Toma el control', pone el acento en la reacción que adopta el acosador, mientras que en el último, 'Sigue adelante', la joven aconseja a otras mujeres a que pongan en conocimiento de familiares y especialistas posibles casos de violencia machista.

El Ayuntamiento ha editado también carteles de la campaña que se distribuirán en los centros escolares de la ciudad y en los equipamientos municipales, además de en los mupis. La nueva propuesta es una continuación de la campaña de sensibilización 'Hay golpes que no se ven, pero que también hacen daño' puesta en marcha el pasado año.