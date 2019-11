Granada celebra el Día del Pueblo Gitano

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado hoy, en el salón de Plenos, el Día Andaluz del Pueblo Gitano. El acto institucional ha supuesto la clausura de las actividades desarrolladas durante la semana a instancias de la fundación Secretariado Gitano en colaboración con las instituciones granadinas.Tras la lectura del tradicional manifiesto y la interpretación del himno gitano Gelem Gelem a cargo de la cantaora Irene Molina, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha renovado el compromiso del equipo municipal de Gobierno con los programas socioeducativos para favorecer la igualdad de oportunidades y transmitido un mensaje de confianza y autoestima en sí mismos. "Si demostráis que sois buenos en las cosas que os implicáis, como en el arte, por qué no podéis ser buenos en la economía, en la sanidad o en la educación", les ha exhortado el alcalde en un abarrotado salón de Plenos."Podéis ser iguales a todos los demás", ha precisado Salvador, después de comparar su situación con la de la carrera de la vida. "La carrera de la vida es muy dura y no todo el mundo puede correr al mismo ritmo; hay personas que se apartan en un momento determinado. Las administraciones tienen que recogerlas y volverlas a integrar porque lo importante no es quien gana, sino que lleguemos todos juntos", ha subrayado el alcalde.Al acto conmemorativo han acudido concejales de la Corporación local e intervenido en el uso de la palabra representantes de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial, entre ellos Antonio Jesús Castillo, delegado de Políticas Sociales, y Olvido de la Rosa, diputada de Servicios Sociales, así como José Antonio Huertas, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento. Los tres han manifestado su sensibilidad hacia el pueblo gitano y su apuesta por la educación para lograr una igualdad efectiva. El acto ha sido presentado por Carmen Heredia, de la comisión Drom Gao Caló, encargada de la redacción del manifiesto."Deseamos que esta celebración sirva para romper estereotipos, mejorar el conocimiento de todas las culturas que conviven en Andalucía y suprimir definitivamente las barreras del rechazo, la intolerancia y la marginación hacia cualquier colectivo social", señala el manifiesto.La celebración ha concluido con un recital flamenco, en el patio del Ayuntamiento, protagonizado por Irene Molina y su grupo, integrado por Fermín Fernández, a la guitarra; 'El Moreno', al baile, y Nono Carmona 'Habichuela', en la percusión.