Granada intensifica el control policial y espera el pronunciamiento judicial sobre el toque de queda "en horas"

Granada está a la espera de que el TSJA se pronuncie sobre la solicitud de toque de queda solicitada por la Junta para Granada desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. Según el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, esperan que este pronunciamiento para el confinamiento nocturno "se produzca en las próximas horas".

Díaz ha incidido en la necesidad de ir todos juntos y ha explicado el dispositivo especial de seguridad que tendrá la ciudad para hacer cumplir dicho toque de queda con el que se espera "poner límite cuanto antes" al incremento de casos de coronavirus en Granada.

Según Díaz, el acuerdo con la Subdelegación del Gobierno para apoyar a la Policía Local con Policía Nacional, que se pidió hace un mes ante el incremento de servicios policiales por botellones, fiestas y control de aforo de locales, "será indefinido" con especial atención los fines de semana y puentes, como el próximo de los Santos.

Si para este fin de semana todavía no se ha autorizado el confinamiento nocturno y por tanto no hay toque de queda a las once de la noche, habrá 50 policías entre Local, Nacional y Autonómica atendiendo a los 32 puntos identificados en la ciudad por la práctica de botellón y reunión de jóvenes. Si entra en vigor el confinamiento, se cambiaría al estar prohibido estar en la calle más tarde de las 23:00 horas.

Cuando entre en vigor la medida también se harán cambios en los servicios de transporte y Díaz ha anunciado que el transporte público se cortará a las 23:00 horas ya que sólo podrán estar en la calle los servicios esenciales y las personas tendrán que regresar a sus casas.