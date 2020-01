Granada da 20 días de 'cortesía' a Fomento para negociar el pago del soterramiento del AVE

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dicho hoy que tras el nombramiento de ministro de Fomento de José Luis Ábalos (ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), que repite cartera y por tanto conoce las exigencias de Granada a su departamento, les va a dar "un plazo de 15 o 20 días" de cortesía para que se terminen de organizar en el Ministerio y "no tengan excusas" de que aún no se han asentado para no responder a las peticiones de la ciudad: terminar la Segunda Circunvalación, las VAU y sobretodo el proyecto de integración del AVE en su entrada a la ciudad.

Salvador sigue "lanzando mensajes" directos a Fomento sobre sus 'deberes' con Granada pero no se ha comunicado aún oficialmente esa petición de que Fomento sea quien financie el 100% del soterramiento en su entrada a Granada como ya ha hecho en otras capitales y por 'reparar' los 5 años de aislamiento ferroviario. Una medida que ha defendido Salvador.

"El asunto no es AVE soterrado o no sino quién lo paga, que lo haga el gobierno como en otras ciudades", reclama el alcalde, que habla también de las conducciones de Rules o la Línea 400 como otros grandes proyectos pendientes del Gobierno con Granada. De hecho, quiere aprovechar su presencia en la feria de turismo de Madrid Fitur la semana que viene para propiciar encuentros. "Va a haber un desembarco porque Fitur está para eso, Granada tiene que colonizar, presentar acuerdos, tener reuniones, presentar productos, .... aprovecharemos esos días para que Granada se escuche, se venda y consiga beneficios para nuestra tierra".

Salvador ha hecho estas declaraciones en una visita de barrios a La Chana. Tras escuchar la insistencia de Salvador sobre que el Gobierno pague la integración del AVE, el presidente de la asociación de vecinos, José Fernández Ocaña, Rufo, que abanderó las protestas ferroviarias de la Marea Amarilla, ha dicho que "ojalá" sea así por el "perjuicio" que ha tenido Granada durante la desconexión ferroviaria pero pide "que este tema no sea un obstáculo. Vamos a ver qué cantidades proponen y lo más viable pero lo importante es que todos se pongan de acuerdo. No nos encabezonemos para que no se pare de nuevo".

Ante esta petición, el alcalde le ha asegurado que "no tiene que haber excusas para demorar el soterramiento" y que "la financiación nunca es una excusa". Pero ha insistido: "como alcalde que defiendo los intereses de Granada y teniendo experiencia de cómo funcionan los ministerios, reivindico para mi ciudad que Fomento pague el 100% por los 5 años de aislamiento y porque el Gobierno lo ha comprometido en 5, 6, 7 u 8 ciudades. No va a meter eso ningún tipo de lío más", añade el alcalde.

Salvador ha argumentado también ante los vecinos que con la deuda de 300 millones del Ayuntamiento "si me dicen que el Ayuntamiento tiene para poner 60 o 70 millones, eso sí paralizaría el proyecto por no tener la capacidad económica para acometerlo. Así que con más razón que un santo después del retraso y de los estudios, haremos todas las gestiones diplomáticas para que no sea punto de fricción que suponga una excusa. Lo vamos a negociar".

El alcalde se ha referido también a la solicitud del PSOE de hace dos días de incluir en los estudios de la Junta una línea 2 de Metro en la capital desde La Chana a Cervantes. Según Salvador, hay una "prioridad absoluta por parte de la Junta que es primar la unión de municipios del Cinturón por Metro con la ciudad, algo que supone que menos vehículos entren en la ciudad, generar intercambiadores, parking disuasorios, bajar la contaminación y hacer una ciudad accesible. A partir de ahí está bien haceer estudios y avanzar en el futuro de la ciudad viendo un modelo de transporte sostenible para conexión entre barrios", aunque advierte de que "es una infraestructura muy costosa con una incidencia en la vida de la ciudad muy grande mientras se hace", algo que se vio en Camino de Ronda, "con el cierre de 400 comercios", y "tendremos que hacerlo buscando el máximo consenso entre todos los grupos políticos y con el Observatorio de la Movilidad para que sea un tema que debatamos todos los actores y estudiar una futura red de Metro de la ciudad que nos aporte beneficios".