Granada apenas ha ejecutado el 12% de la inversión comprometida para obras en el presupuesto de 2020

Los datos del estado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Granada de 2020, de los que se dieron cuenta en el último pleno de abril, indican que en el capítulo de obras, el grado de ejecución del presupuesto apenas ha llegado al 12%. La inversión real fijada en este capítulo indicaba la disponibilidad de 41,5 millones de euros, gran parte vinculados a fondos europeos como los Edusi, y el grado de ejecución ha sido de 5 millones.

El grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento ha denunciado hoy esta "nefasta gestión económica" por parte del bipartito, que ha hecho que "los barrios sean los primeros damnificados" por esta falta de ejecución de obras.

De hecho, se habían anunciado para el año pasado más de 100 obras en todos los distritos de la ciudad y según el concejal de Podemos-IU Francisco Puentedura, "no llegan ni al 10-12% de lo que dijeron", por lo que han hecho que "las inversiones desaparezcan y no mejoren espacios públicos"

"No ejecutar el presupuesto es una oportunidad perdida no solo para mejorar los barrios sino también para el empleo, por lo que no entendemos que no hayan hecho un esfuerzo por no perder inversiones y generar esas oportunidades de empleo", ha dicho Puentedura, que asegura que "no existe excusa para no acometerlas".

Porque, explica, aunque desde el año pasado estamos en estado de alarma por la pandemia y ha habido momentos de parón, "ejecutar obras era considerado como obras esenciales y de hecho el propio decreto del Estado de Alarma permitía a las administraciones agilizar los procedimientos de contratación para que la obra pública pudiera ejecutarse".

Así, han quedado sin hacer la urbanización del bulevar de La Chana, la mejora de espacios verdes, se ha ralentizado el Anillo Verde, la protección del Sacromomento y la mejora de los cauces, la mejora de las Cuevas de San Miguel, la biblioteca de Beiro y Ronda, el impulso de la rehabilitación de Santa Adela, equipamientos sociales para el barrio del Zaidín, mejora en la urbanización de calles de La Chana o la rehabilitación de infraviviendas en la zona Norte.

"Oportunidades ha habido miles pero voluntad del alcalde y del equipo de gobierno, cero", denuncia Puentedura, que asegura que el Ayuntamiento "sigue teniendo oportunidad" para que las obras no adjudicadas se adjudiquen y se vea cómo financiar las pendientes. "Y avisamos que estos 41 millones no sean excusa para en el presupuesto de este año no hacer más. Se tienen que tener esos millones más los de este año".

Los 36 millones en obras que no se han ejecutado son los que aparecen en la liquidación del presupuesto como de capacidad financiera de la capital, "por lo que con cargo al actual presupuesto puede comprometerse" en realizar esa inversión y llevarlos adelante. "Además el primer interesado es el Ayuntamiento porque a proyecto ejecutado, se reciben fondos de Europa para poder iniciar otros proyectos".