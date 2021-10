Granada registra la segunda menor tasa de delitos de odio de España

En julio de 2020 se puso en marcha un nuevo protocolo policial que actualizaba otro de diciembre de 2015. Se introdujo una revisión integral de la actuación policial en todas sus fases ante la comisión de estos tipos delictivos , mediante la adaptación del contenido de las primeras diligencias del atestado policial para garantizar que queden evidenciados todos los indicios que permitan determinar la motivación y naturaleza de los hechos con objeto de su debida valoración por la autoridad judicial. Es decir, desde el primer momento se establece lo que puede ser valorado como un delito de odio, señalando como objetivo fundamental, el tratamiento sensible y profesional a las víctimas, garantizando su derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa sin discriminación de ningún tipo.

Este es el noveno año en el que se registran los delitos de odio en España, entendidos como cualquier ataque que sufra una persona o colectivo por el mero de hecho de pertenecer a una raza, etnia, ideología , orientación sexual, género, condición social, confesión religiosa o edad, entre otros conceptos. “La evolución de nuestra sociedad exige una respuesta cada vez más eficaz para abordar los retos que nos plantean las actitudes y manifestaciones existentes en contra del disfrute de los derechos humanos ” explica el Ministerio en su informe. “Ante este tipo de conductas es necesaria una mayor protección a esos principios, valores y derechos universales porque el que los ataca busca no solo dañar a la víctima, sino también transmitir un mensaje de rechazo y amenaza a los individuos que forman parte del mismo grupo o colectivo que la víctima”.

Interior no registró ningún delito de odio antisemita contra la comunidad judía, tampoco por aporafobia , es decir, contra las personas en situación de pobreza, o contra personas con discapacidad, discriminación por enfermedad o discriminación generacional, es decir, contra ancianos en una tipología de violencia conocida como gerontofobia.

Tan sólo se contabilizan cinco detenidos o investigados en relación a los delitos de odio en la provincia, al igual que en Huelva, mientras que córdoba registra una detención o investigación y Sevilla suma hasta 20. Las causas de detención o investigación por delito de odio en Granada son por violencia motivada por orientación sexual o de género, racismo o xenofobia y discriminación por cuestión de género, esta tipología la más repetida, en dos ocasiones . Aunque se registraron dos victimizaciones por antigistanismo, no se recoge ninguna detención o investigación relacionada.

La "cifra oscura" de delitos sin denuncia

Los crímenes de odio son un grave problema en la Unión Europea que queda escondido por las reticencias de muchas víctimas a denunciar, ya sea por desconfianza, miedo a represalias o las trabas para hacerlo. Así lo advierte la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE en un informe publicado sobre la elevada "cifra oscura" de los delitos que quedan sin denunciar y, por lo tanto, no pueden ser investigados ni juzgados, lo que resulta en la "impunidad de los criminales".

El principal motivo por el cual los agredidos no se deciden a denunciar es la convicción de que acudir la Policía no servirá para nada, aunque también se aduce que el proceso de denuncia es demasiado complicado, largo o incómodo. La FRA destaca otra causa para no denunciar: la desconfianza, o incluso el miedo, a la Policía, algo que se da con más frecuencia entre los judíos y la comunidad LGTBI.

Los datos de la FRA, obtenidos en diferentes encuestas y estudios durante los últimos años, entre el 51 y el 79 % de las agresiones, según qué colectivo, no son denunciadas, un porcentaje mucho mayor cuando se trata de acoso.

La UE alerta de que en el caso de la violencia machista la tasa de denuncia es "particularmente baja". Si más de un tercio de las mujeres mayores de 15 años que viven en la Unión Europea han sufrido al menos una vez violencia física o sexual, sólo se denuncian al alrededor del 14 % de las agresiones.